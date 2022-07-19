Ömer Faruk Başaran Gelecek Partisi’nden istifa etti

Yaklaşık olarak üç yıl önce kurulan Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu arasında bulunan ve ardından da kurucu Kocaeli İl Başkanlığına atanan Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran, geçen yıl il başkanlığındaki görevinden ayrılmıştı. Başaran bugün de Gelecek Partisi’nden tamamen istifa ettiğini duyurdu

ÜYELİKTEN DE İSTİFA ETTİ

12 Aralık 2019 tarihinde AK Parti’den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisinin Kurucular Kurulu isimleri arasında Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran da vardı. Başaran daha sonra Gelecek Partisi Kocaeli kurucu il başkanı olarak atanmıştı. Başaran, il başkanlığı görevinden geçen yıl istifa etmişti. Başaran bugün de parti üyeliğinden istifa etti.