Ömer Faruk Başaran Gelecek Partisi’nden istifa etti

Yaklaşık olarak üç yıl önce kurulan Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu arasında bulunan ve ardından da kurucu Kocaeli İl Başkanlığına atanan Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran, geçen yıl il başkanlığındaki görevinden ayrılmıştı. Başaran bugün de Gelecek Partisi’nden tamamen istifa ettiğini duyurdu
ÜYELİKTEN DE İSTİFA ETTİ
12 Aralık 2019 tarihinde AK Parti’den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisinin Kurucular Kurulu isimleri arasında Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran da vardı. Başaran daha sonra Gelecek Partisi Kocaeli kurucu il başkanı olarak atanmıştı. Başaran, il başkanlığı görevinden geçen yıl istifa etmişti. Başaran bugün de parti üyeliğinden istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek TÜRK - KAYBEDECEK ŞEYİ OLANLAR SİYASET YAPAMAZ.
kibarcik - senın kafan calısmıyor demekkı ne ısın vardı oralarda eee zaradan donmek erdemlıktır veselam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.