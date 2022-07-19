Daha Beyaz Bir Gülümseme İçin Bilmeniz Gerekenler

Dişlerin düzenli olarak fırçalamak ve diş ipi kullanmak sağlıklı, parlak ve beyaz dişlere sahip olmak için yeterli değildir. Eğer gülümsemenizde istediğiniz ışıltıyı yakalayamıyorsanız ya da dişlerinizin eskisinden daha sarı görünmesinden endişeleniyorsanız yalnız değilsiniz. Yapılan araştırmalara göre insanların büyük bir kısmı sahip olduğundan daha beyaz dişlere kavuşmayı hayal ediyor.

Dişler Neden Renk Değiştirir?

Dişleriniz zaman içinde birkaç farklı nedenden dolayı beyazlığını ve parlaklığını kaybedebilir. Bunların başında kahve, çay, kırmızı şarap, vişne, karamel, salça gibi maddelerin tüketilmesi gelir. Bunların ortak yanlarının ne olduğunu biliyor musunuz? Hemen söyleyelim, dişlerin beyaz kısmına yapışarak renklenmeye neden olan ve kromojen olarak adlandırılan yoğun renk pigmentleri.

Sigara ve diğer tütün mamullerini kullanmak da dişlerde renk değişimine yol açabilir. Tütünde bulunan iki kimyasal madde dişlerde inatçı lekelere neden olur. Bunlar katran ve nikotindir. Nikotin oksijenle karışana kadar renksiz olmasına karşın oksijenle karışınca sarımsı, yüzeyi lekeleyen bir hal alır.

Ne yazık ki yaş almak da dişlerin renklenme sebepleri arasında sayılabilir. Dişlerin sert, beyaz dış kabuğunun altında dentin denilen daha yumuşak bir bölge vardır. Mine tabakası zaman içinde fırçalamaya bağlı olarak incelir ve daha sarımsı bir yapıda olan dentin tabakası belirginlik kazanmaya başlar.

Eğer ağza bir darbe alınırsa diş minesinin altında kalan ve daha koyu bir tabaka olan dentin yaralanmaya tepki göstererek renk değiştirebilir. Diş koyulaşması bazı antihistaminiklerin, anti psikotiklerin ve yüksek tansiyon ilaçlarının yan etkisi olabilir. Henüz hamilelik ya da bebeklik döneminde dişler oluşurken doksisiklin ve tetrasiklin gibi antibiyotiklere maruz kalan küçük çocuklar ileri yaşlarında dişlerinde renklenme yaşayabilirler. Ayrıca kemoterapi, baş ve boyun radyasyonu da dişlerde kararmalara neden olabilir.

Diş Beyazlatma Ne İşe Yarar?

Diş beyazlatma İstanbul ve diğer illerimizde uygulanan son derece basit bir diş hekimliği prosedürüdür. Diş beyazlatma ve diğer estetik diş hekimliği uygulamalarındaki başarısı ile dikkat çeken Dr. Sait Gezer ile iletişime geçerek siz de diş beyazlatma yaptırabilir ve daha beyaz dişlere sahip olma ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Diş beyazlatma işlemi sırasında kullanılan diş beyazlatma ajanlarının içinde hidrojen peroksit ya da karbamid peroksit isimli ağartıcılar bulunur. Bu ağartıcıların görevi dişlerdeki lekeleri daha küçük parçalara bölmek böylece rengin daha konsantre olmasını ve dişlerin daha beyaz görünmesini sağlamaktır.

Diş beyazlatma her dişe etki etmez. Bu nedenle diş beyazlatma işlemi yaptırılmak istenildiğinde diş hekiminin değerlendirme yapması gerekir. Böylece diş hekimi dişlerdeki renklenmenin diş beyazlatma ile giderilip giderilemeyeceğini ve hangi diş beyazlatma yönteminin uygulanması gerektiğini belirler. Sarımtırak dişler genellikle diş beyazlatma işlemine daha iyi yanıt vermekle birlikte kahverengi dişlerde daha az etki sağlanabilir. Gri tonlu dişler ise hiç beyazlatılamayabilir. Ayrıca kuronlar, dolgular ve kaplamalar üzerinde diş beyazlatmanın etkisi yoktur. Diş rengi bozulmasının ilaçlardan ya da diş yaralanmalarından kaynaklandığı durumlarda da diş beyazlatma uygulamasından fayda sağlanamaz.

Diş Beyazlatma Seçenekleri Nelerdir?

Diş beyazlatma ofis tipi diş beyazlatma ya da ev tipi diş beyazlatma yöntemleriyle uygulanabilir. Hangi yöntemin uygulanacağı kişi özelinde diş hekimi tarafından belirlenir. Ofis tipi diş beyazlatma diş hekimi tarafından, klinik ortamında, ev tipi diş beyazlatma ise diş hekiminin kontrolünde ancak hastanın kendisi tarafından ev ortamında gerçekleştirilir.

Ofis tipi diş beyazlatma uygulamasında hastanın ağzındaki yumuşak dokular koruma altına alındıktan sonra diş beyazlatma jelleri dişlere uygulanır. Işık yardımıyla diş beyazlatma jeli aktive edilir. İstenilen beyazlığa ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Gerekli görülürse seans tekrarlanır.

Ev tipi diş beyazlatma yönteminde hastanın ağız ve diş ölçüsü diş hekimi tarafından alınır. Diş beyazlatma plakları hazırlanır ve diş hekimi hastaya bu plakların içine koyacağı diş beyazlatma jelini verir. Ayrıca ne kadar diş beyazlatma jeli koyması ve uygulamaya ne kadar devam etmesi gerektiğini de belirtir. Hasta diş hekiminin yönergeleri doğrultusunda ve belirtilen süre boyunca diş beyazlatma jelini diş beyazlatma kalıplarının içine sıkar. Daha sonra dişlerine takar.

Bazı durumlarda ofis tipi diş beyazlatma uygulaması ile elde edilen sonuçların desteklenmesi ve kalıcılığının artırılması için bir süre ev tipi diş beyazlatma uygulaması da yapılır. Bu durum kombine diş beyazlatma yöntemi olarak adlandırılır.

Diş beyazlatma bu alanda uzman ve deneyimli bir diş hekimi tarafından, doğru tekniklerle uygulandığında dişlere herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir. Bazı hastalarda diş beyazlatma jelleri kullanımına bağlı olarak geçici hassasiyet görülebilir. Bu durum genellikle bir iki gün içinde kendiliğinden düzelir.

Diş beyazlatma yapıldıktan sonra dişler lekelenmeye karşı daha açık bir halde olurlar. Bu nedenle dişlerde renklenmeye neden olabilecek yiyecekler ve içecekler 7 gün kadar tüketilmemelidir. Diş beyazlatma sonrası elde edilen sonuçların kalıcılığı da aynı şekilde beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca blog bölümünde paylaşılan, diş beyazlatma zararlı mı içeriklerimiz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.