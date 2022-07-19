Kocaelispor’da neşeli çalışma

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor’da takım içi kaynaşmasında belirgin bir sürat söz konusu.
YENİLER UYUMU YAKALIYOR
Genç ve deneyimli futbolculardan oluşan 33 kişilik kadro kısa süre içinde kaynaştı. Yeni futbolcular Okan Eken, Cem Ekinci, Yalçın Kılınç, Oktay Balcı da uyumu kısa süre içinde yakalıyor. Takımın yeni ve kariyerli file bekçisi Gökhan Değirmenci de ilk antrenmanında diğer kaleciler İsmet, Ahmet Hasan ve Görkem ile ayak tenisi oynarken teknik kapasitesinin yüksekliği ile dikkat çekti.
AYAK TENİSİ REKABETİ
Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yan sahada yapılan çalışmada 3 grup oyun oynarken talkı bir rekabet içine girdi. Oyunu kazanan takım sevinirken antrenmanda gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Ayak tenisinde de Fırat Gül’ün yer aldığı takım günün kazananı oldu. Antrenmanı Başkanvekili Recep Durul, İdari İşler Sorumlusu Veli Başkurt, Teknik Asbaşkan Ekrem Can da takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Mert - 3. LİGE NASIL DÜŞERİZ NEŞESİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.