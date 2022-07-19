Kocaelispor’da neşeli çalışma

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor’da takım içi kaynaşmasında belirgin bir sürat söz konusu.

YENİLER UYUMU YAKALIYOR

Genç ve deneyimli futbolculardan oluşan 33 kişilik kadro kısa süre içinde kaynaştı. Yeni futbolcular Okan Eken, Cem Ekinci, Yalçın Kılınç, Oktay Balcı da uyumu kısa süre içinde yakalıyor. Takımın yeni ve kariyerli file bekçisi Gökhan Değirmenci de ilk antrenmanında diğer kaleciler İsmet, Ahmet Hasan ve Görkem ile ayak tenisi oynarken teknik kapasitesinin yüksekliği ile dikkat çekti.

AYAK TENİSİ REKABETİ

Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yan sahada yapılan çalışmada 3 grup oyun oynarken talkı bir rekabet içine girdi. Oyunu kazanan takım sevinirken antrenmanda gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Ayak tenisinde de Fırat Gül’ün yer aldığı takım günün kazananı oldu. Antrenmanı Başkanvekili Recep Durul, İdari İşler Sorumlusu Veli Başkurt, Teknik Asbaşkan Ekrem Can da takip etti.