19 Tem 2022 - 13:00- Spor G: 19 Tem 2022 - 13:01

Kolovos kalan 62 bin Euro alıp gitmek istiyor
Kolovos kalan 62 bin Euro alıp gitmek istiyor mask

Kocaelispor’un sevilen futbolcularından Kolovos bireysel hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde devam ediyor. Takım ile birlikte antrenman yapmak isteyen Kolovos’un bu ricasının “Etik olmaz” denilerek teknik ekip tarafından kabul edilmediği öne sürüldü. Yurt içi ve yurt transfer teklifleri bulunan Yunan futbolcunun Kocaelispor’dan 62 Bin Euro alacağı bulunuyor.

EYÜPSPOR CİDDİ TEMASTA

Türkiye’yi ve Kocaeli’yi hayli benimseyen ve 2. Lig’e düşüldüğü için statü gereği Kocaelispor’da forma giyemeyecek olan Dimitris Kolovos ile Sakaryaspor, Pendikspor ve özellikle de Eyüpspor ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Eyüpspor’da İbrahim Üzülmez’in yardımcısı Ümit Şahin ile bazı yöneticilerin bir araya geldiği ve Kolovos konusunu masaya yatırdığı öğrenildi.
# ile, bir, tarafından, Kocaelispor

19 Tem 2022 - 13:00 - Spor

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