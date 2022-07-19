Karamürsel’de yağlı güreş heyecanı cuma günü

Birbirinden ünlü başpehlivanlar Karamürsel Av. Levent Erdoğan Güreş Meydanı’nda buluşuyor. 38. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri 22 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Saat 14.00’te başlayacak olan güreşleri akşam saatlerine kadar sürecek. Organizasyonda 30’dan fazla başpehlivanın yanı sıra tüm boylarda 500’den fazla güreşçi şampiyon olabilmek için kol bağlayacak.