102 operasyonda 14 kişi tutuklandı

Erol Demirbek TÜRK - her yer uyuşturucu , kimler var kimler kimbilir . akp merkezinde görevli bir genç vardı hani , arabasında arkadaşları ile pudra şekeri kokluyordu arkadaşlarına da vermişti ne oldu o ? bu işin biz cezası yok mu ? yoksa gerçekten pudra şekeri mi imiş. bir de bir akp ilçesinde görevli istanbulda bir genç vardı polise tokat atmıştı o tokat atan genç ne oldu , bir cezası olmalı mesela hdp i vekilin vekilliği düşecek NE DEMEK TÜRK POLİSİNE CADDE ORTASINDA TOKAT ATMAK ne oldu o genç ?