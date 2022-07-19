19 Tem 2022 - 13:01- Asayiş G: 19 Tem 2022 - 13:05

102 operasyonda 14 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 102 ayrı operasyonda 151 kişiye işlem yapılırken 14 kişi ise tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
102 operasyonda 14 kişi tutuklandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4-17 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 96 ayrı operasyonda 163 gram sentetik uyuşturucu, 306 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 76 adet uyuşturucu hap, 118 kök kenevir, 12 gram skunk, 3 gram kokain, 6 gram eroin, 234 gram esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildi.Operasyonlarda toplam 145 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken diğer 132 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 17 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 91 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise serbest yargılanma kararı verildi.
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19 Tem 2022 - 13:01 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Erol Demirbek TÜRK - birde yakalanan uyuşturucuların muhafaza edildiği depolarda 2. defa olan yangınlar var neden olmuş o yangınlar . bir depoyu yangından koruyamıyorlar mı ? yangın denince izmitteki TEKEL DEPOSUNUN YANIŞI AKLIMA GELİYOR . YAKMAYIN PARA EDEN ŞEYLERİ :)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 14:37
02

Erol Demirbek TÜRK - her yer uyuşturucu , kimler var kimler kimbilir . akp merkezinde görevli bir genç vardı hani , arabasında arkadaşları ile pudra şekeri kokluyordu arkadaşlarına da vermişti ne oldu o ? bu işin biz cezası yok mu ? yoksa gerçekten pudra şekeri mi imiş. bir de bir akp ilçesinde görevli istanbulda bir genç vardı polise tokat atmıştı o tokat atan genç ne oldu , bir cezası olmalı mesela hdp i vekilin vekilliği düşecek NE DEMEK TÜRK POLİSİNE CADDE ORTASINDA TOKAT ATMAK ne oldu o genç ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 14:35
03

Erol Demirbek TÜRK - @Aslan Kandemir 01 nolu yoruma cevabı: taşımaya devam diyorsun yani.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 14:35
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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