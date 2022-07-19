19 Tem 2022 - 19:40- Spor G: 19 Tem 2022 - 18:24

2. Lig’e değil Kocaelispor’a geldim
2. Lig’e değil Kocaelispor’a geldim mask
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Türkiye’de ilk kez gazetemizde duyurduğumuz Gökhan Değirmenci transferi resmen gerçekleşti ve başarılı kaleci ile 2 yıllık anlaşma sağlandı

MUTLU VE HEYECANLIYIM

Geride bıraktığımız sezon Bandırmaspor’un kalesini koruyan ve Balıkesir ekibi ile Süper Lig’in kapısından dönen beyefendi efsane kaleci Gökhan Değirmenci, yeni takımı Kocaelispor ile ilgili ilk röportajını verdi. Yeşil Siyahlı kulüple şampiyonluk yaşamayı fazlası ile arzuladığını ifade eden deneyimli kaleci, Kocaelispor’u hak ettiği yere bir adım daha yaklaştırmak için geldim” dedi.  Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen Gökhan Değirmenci şu şekilde konuştu “Kocaelispor gibi köklü ve büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım. Taraftar gücü ve camiası çok büyük olan bir kulüpteyim. Bunun her açıdan avantaj olduğunu düşünüyorum. Takımımızın hedefi şampiyonluk. Yeni gelen ve geçen sezondan kalan arkadaşlarla birlikte buraya şampiyonluğa oynamaya gelmedim, şampiyon olmaya geldim. Allah nasip ederse, bu camiayı hak ettiği yer olan Süper Lig’e bir adam daha yaklaştırırız” dedi. 

TARAFTAR ÇOK BÜYÜK ETKENDİ

Gökhan şunları söyledi: “Bandırmaspor’da oynarken Kocaelispor deplasmanına gelmiştik. Tribünde gerçekten çok iyi bir taraftar topluluğu vardı. Taraftarlar son ana kadar takımını destekledi ve takımının arkasında durdu. Bu durum da rakip olarak bizleri etkiledi. Şimdi bu güç Kocaelispor forması ile arkamızda olacak. O güzel statta inşallah başarılarla dolu skorlar da gelir diye temenni ediyorum.

2. LİG’E DEĞİL, KOCAELİSPOR’A GELDİM

Kocaelispor için ligin önemi yok. Ben 2. Lig'e gelmedim, Kocaelispor'a transfer oldum. Kocaelispor'un ismi yetiyor. İlk geldiğimde herkes beni iyi karşıladı. İyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz. En önemlisi takım içinde aile ortamını ve arkadaşlığı sağlarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum.

SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIMIZA ÇOK İNANMIŞTIK

Bandırmaspor takımında İstanbulspor ile 1. Lig Play-Off maçı oynadık. Karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık. Yarı finalin ilk maçını kaybetmiş ancak ikinci maçı çok güzel bir oyunla kazanarak adımızı finale yazdırmıştık. Takım olarak kazanacağımızı ve Süper Lig’e yükseleceğimiz düşünüyorduk. İstediğimiz olmadı ve maalesef başaramadık. Şimdi bu sezona odaklanmalıyız. Tek hedefimiz Kocaelispor’u şampiyon yapıp hak ettiği yere bir adım daha yaklaştırmak.

TARAFTARIMIZ YANIMIZDA OLSUN

Son olarak… Daha önce oldukları gibi, taraftarlarımıza, camiamıza arkamızda olmalarını istiyorum. Bazen futbolda talihsiz maçlar, sezonlar olabiliyor. Kocaelispor geçen sezon bu talihsizliği yaşadı. Dediğim gibi geçen sezonu unutup bu sezonki hedefe odaklanmamız gerekiyor. Kocaelispor’a layık bir şekle mücadele edip sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz”.

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19 Tem 2022 - 19:40 Kocaeli- Spor

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