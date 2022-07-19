2. Lig’e değil Kocaelispor’a geldim

Türkiye’de ilk kez gazetemizde duyurduğumuz Gökhan Değirmenci transferi resmen gerçekleşti ve başarılı kaleci ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
MUTLU VE HEYECANLIYIM
Geride bıraktığımız sezon Bandırmaspor’un kalesini koruyan ve Balıkesir ekibi ile Süper Lig’in kapısından dönen beyefendi efsane kaleci Gökhan Değirmenci, yeni takımı Kocaelispor ile ilgili ilk röportajını verdi. Yeşil Siyahlı kulüple şampiyonluk yaşamayı fazlası ile arzuladığını ifade eden deneyimli kaleci, Kocaelispor’u hak ettiği yere bir adım daha yaklaştırmak için geldim” dedi. Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen Gökhan Değirmenci şu şekilde konuştu “Kocaelispor gibi köklü ve büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım. Taraftar gücü ve camiası çok büyük olan bir kulüpteyim. Bunun her açıdan avantaj olduğunu düşünüyorum. Takımımızın hedefi şampiyonluk. Yeni gelen ve geçen sezondan kalan arkadaşlarla birlikte buraya şampiyonluğa oynamaya gelmedim, şampiyon olmaya geldim. Allah nasip ederse, bu camiayı hak ettiği yer olan Süper Lig’e bir adam daha yaklaştırırız” dedi.
TARAFTAR ÇOK BÜYÜK ETKENDİ
Gökhan şunları söyledi: “Bandırmaspor’da oynarken Kocaelispor deplasmanına gelmiştik. Tribünde gerçekten çok iyi bir taraftar topluluğu vardı. Taraftarlar son ana kadar takımını destekledi ve takımının arkasında durdu. Bu durum da rakip olarak bizleri etkiledi. Şimdi bu güç Kocaelispor forması ile arkamızda olacak. O güzel statta inşallah başarılarla dolu skorlar da gelir diye temenni ediyorum.
2. LİG’E DEĞİL, KOCAELİSPOR’A GELDİM
Kocaelispor için ligin önemi yok. Ben 2. Lig'e gelmedim, Kocaelispor'a transfer oldum. Kocaelispor'un ismi yetiyor. İlk geldiğimde herkes beni iyi karşıladı. İyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kaliteli oyunculara sahibiz. En önemlisi takım içinde aile ortamını ve arkadaşlığı sağlarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum.
SÜPER LİG’E ÇIKACAĞIMIZA ÇOK İNANMIŞTIK
Bandırmaspor takımında İstanbulspor ile 1. Lig Play-Off maçı oynadık. Karşılaşmaya iyi hazırlanmıştık. Yarı finalin ilk maçını kaybetmiş ancak ikinci maçı çok güzel bir oyunla kazanarak adımızı finale yazdırmıştık. Takım olarak kazanacağımızı ve Süper Lig’e yükseleceğimiz düşünüyorduk. İstediğimiz olmadı ve maalesef başaramadık. Şimdi bu sezona odaklanmalıyız. Tek hedefimiz Kocaelispor’u şampiyon yapıp hak ettiği yere bir adım daha yaklaştırmak.
TARAFTARIMIZ YANIMIZDA OLSUN
Son olarak… Daha önce oldukları gibi, taraftarlarımıza, camiamıza arkamızda olmalarını istiyorum. Bazen futbolda talihsiz maçlar, sezonlar olabiliyor. Kocaelispor geçen sezon bu talihsizliği yaşadı. Dediğim gibi geçen sezonu unutup bu sezonki hedefe odaklanmamız gerekiyor. Kocaelispor’a layık bir şekle mücadele edip sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.