Kartepe’de oto-şov

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Modifiye Araçlar Derneği (KOMOD) işbirliği ile düzenlenen ve bir çok spor kulübünün destek verdiği Auto Show 2022’de, modifiyeli araç tutkunları Kartepe Kent Meydanı’nda bir araya geldi.

BAŞKAN KOCAMAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bu genç, dinamik, renkli görüntü sizin kadar bizi de mutlu ediyor” dedi. Etkinliğe Kocaman’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve modifiyeli araç tutkunları katıldı. Düzenlenen etkinliğe 23 ilden 985 araç katılırken, 2 bin kişi alanda modifiyeli araçları incelediler. Etkinliğe 35 otomobil grubu, 17 otomobil ses firması da destek verdi. Kocaman “Kartepemiz yaz ve kış turizminin merkezidir.

ADRENALİN BURADA

Adrenalin tutkunlarının buluşma adresi Kartepe’dir. Başımızın üzerinde yeriniz var. Ne zaman isterseniz Kartepe’nin kapısı sizlere açıktır. Otomobil bir sevdadır. Türk insanının genetiğinde vardır. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Beş kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman tarafından verildi.“Auto Show 2022” modifiyeli araç etkinliğinde Bahadır Tatlıöz sahne aldı.