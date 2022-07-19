19 Tem 2022 - 14:24- Spor G: 19 Tem 2022 - 14:26

Kartepe’de büyülü geceler başladı!

Erdem ÖVÜÇ
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Kartepe’de büyülü geceler başladı! mask
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Kartepe Şöhretler Turnuvası başladı. İlk gün şöhretler mücadelesi ile birlikte toplam 3 maç oynandı. Dolu tribünler önünde atılan goller gözlerin pasını sildi

VALİ YAVUZ’DAN FUTBOL ŞOV

Kartepe Belediyesi’nin destekleri ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen 2. Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası’nda heyecan başladı. Derbent Stadı’ndaki açılış organizasyonuna Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman, Kartepe MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kartepe Ak Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Atalı, Kartepe Belediyesi Spor Kulübü’nün farklı branşlardaki sporcuları, çok sayıda STK Başkanı, akademisyen, spor adamı ve siyasi sima katıldı.

TAM BİR FUTBOL RESİTALİ

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra protokole hediyelerini takdim ederken 1 ay sürecek olan etkinliğe tüm sporseverleri davet etti. Yapılan protokol konuşmalarının ardından maçlara geçildi. Protokol maçında Vali Seddar Yavuz’un forma giydiği yeşil takım mücadeleyi 2-0 kazanırken, eski futbolcu olan Vali Yavuz’un performansı hayli beğenildi. Ayrıca eski basketbolcu olan Kartepe Belediye Başkanı. Mustafa Kocaman da futbolda da maharetli olduğunu gösterdi. Protokol maçının ardından 50 Yaş Üstü Kategorisi ilk maçında Arslanbeyspor, Maşukiyespor’u 4-0 mağlup etti. Günün son maçı ise 40-49 yaş gurubu ilk maçıydı. Suadiyespor ile Nusretiyespor arasındaki mücadele 2-2 sona ererken ortaya konan mücadele alkış aldı.

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19 Tem 2022 - 14:24 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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