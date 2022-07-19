Çakar: “Bu yalancı zihniyet kenti yıllarca yönetti”

İzmit Belediye Meclisi temmuz ayı meclis toplantısı sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ara meclis kararı aldı. Araç kiralama ve Nikomedia vakfı ile protokol maddesi için yapılacak olan meclis toplantısı AKP ve İzmit İlçe Başkanlarını karşı karşıya getirdi. Hürriyet’in kredi çekme istemine tepki gösteren AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e cevap veren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Ağzınızla kuş tutsanız İzmit halkı sizlere İzmit'imizi yönetme görevi vermeyecektir” dedi

“EKONOMİYİ GETİRDİKLERİ DURUMU UNUTUYORLAR”

Çakar açıklamasında, “AKP ilçe başkanı, kendi döneminde kaybettikleri İzmit Belediyesi Başkanımız için ‘Milyonlarca tasarruf yaptım diyor ama sürekli kredi çekmek istiyor’ gibi bir açıklama yapmış. Bu açıklama, AKP kanadının ülke gerçeklerinden ne kadar uzak, halktan ne kadar kopuk olduğunu göstermektedir. Demek ki neymiş? Aynı gemide falan değilmişiz. Yüzde 175,5 enflasyonun olduğu bir ülkede, tasarruf kelimesini telaffuz ederken ülke ekonomisini getirdikleri durumu unutuyor olmalı” ifadelerini kullandı.

“BU KENT İNSANINA KAZIK ATTINIZ”

Çakar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Yılbaşında yüzde 50 ve Temmuz ayında yüzde 30 asgari ücret zammı yapılan bir ülkede, nasıl bir tasarruf tedbiri uygularsanız uygulayın, maliyetleriniz artmış demektir. Biz bu maliyetleri minimuma çekmek için ve İzmit halkına kalıcı eserler bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu da kredi ihtiyacını kaçınılmaz kılıyor. Ayrıca satın alınması için zamanında onay vermediğiniz araçların, o günkü değeri ile bugünkü değerini kıyasladığınızda aradaki fark, bu kent insanına attığınız kazıktır.

“CHP’Lİ BELEDİYELERE SIRA GELMİYOR”

İki yıl önce sadece 27 milyon için göstermelik onay verilen araç kredisi ile ilgili konuşmaya dahi hakkınız yok. 27 milyon TL araç alımı ile tasarruf edilen tutar bir yana, araçların bugünkü değeri ile halkın belediyesine sağlanan katkı, bir yana. İki yıl önce mecliste onay vermediğiniz 55 milyon TL tutarında araçların alımı gerçekleşse idi bugün tam 3 katı fiyatla belediyemiz envanterinde yer alacaktı.Üstelik sadece 7 ay sonra kredi borcu bitmiş olacaktı. İller Bankası’nın kredi vermekte çıkardığı bin bir güçlük konusunda ise ya gerçekten devlette para kalmadı, ya da kendi belediyelerinize aktarmaktan CHP'li belediyelere sıra gelmiyor diyebiliyorum.

“KADINA HİTAP ŞEKLİNİ YAKIŞTIRAMADIM”

‘Temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısı öncesi araç alımına karşı oldukları yönündeki iddia kurnazca hazırlanmış bir algıdır’ ifadesini kullanmış olan muhalif AKP İzmit İlçe Başkanı’na bu açıklamasını hiç yakıştıramadım, kurnazlık bizlerin becerebileceği bir anlayış değildir, belediye başkanına hele ki bir kadına hitap şeklini hiç yakıştıramadım. Bu çirkin sözleri duymamayı tercih ederdik ama kişi, karşısındakini kendi gibi görürmüş. Bu kent halkı, bu söz ve davranış biçimini hak etmiyor.

“BU YALANCI ZİHNİYET KENTİ YILLARCA YÖNETTİ”

‘Araç satın alınması için kendisine 2 yıl önce yetki verildi. Bizim alımla kiralamayla ilgili bir problemimiz yok. Takdir tamamen İzmit Belediye Başkanının kendisine aittir’ diyen AKP İzmit ilçe başkanı yine en iyi becerdikleri algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Temmuz ayı belediye meclis toplantısında araç alım ve kredi kullanımı maddesine AKP ve MHP grubu olarak ret oyu veren, AKP İzmit ilçe başkanı, aynı kişiler düşünebiliyor musunuz? Bu yalancı ve algı yöneticisi zihniyet, bu kenti yıllarca yönetti. Sorularıma cevap dahi veremeyen AKP, bu ilçe başkanı döneminde belediyeyi kaybetti ve aynı yalanlar içerisinde yeniden yönetmeye talip. Ağzınızla kuş tutsanız İzmit halkı sizlere İzmit'imizi yönetme görevi vermeyecektir.”