Şekerbank’tan KOBİ’lere e-Fatura teminatlı kredi kolaylığı

Geliştirdiği ürünlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Şekerbank, KOBİ’lerin nakit ihtiyacına dijital çözümler sunuyor. “E-Fatura Finansmanı” ile alternatif teminat seçeneği sunan Banka, KOBİ’lere nakit ihtiyaçları için fatura vadesini beklemeden kredi kullanma imkânı veriyor. Kefalet, ipotek, çek veya finansman senedi gibi teminatlar yerine elektronik fatura (e-Fatura) alacaklarının teminat olarak gösterilmesine imkân tanıyan “E-Fatura Finansmanı” kredisi ile KOBİ’ler, ihtiyaç duydukları finansmana düşük maliyetle ve Şekerbank güvencesiyle ulaşıyor. “E-Fatura Finansmanı” ile tedarikçiler, mal alan alıcı firmalara sattıkları mal veya hizmetten doğan alacakları için kestikleri e-Faturaları bankaya teminat olarak gösterebilen KOBİ’ler, nakit ihtiyaçlarını hızlı ve ek iş yükü yaratmayacak şekilde karşılıyor.

“KOBİ’LERE HIZ VE MALİYET AVANTAJI SUNUYORUZ”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “E-Fatura Finansmanı” kredisi sayesinde KOBİ’lerin finansman ihtiyacını hayatlarını kolaylaştırarak karşılamayı amaçladıklarını belirterek “KOBİ’lere günlük ticari hayatlarında kredi kullanırken alternatif bir teminat modeli sunuyor, e-Fatura sayesinde, alacaklarını alıcı firmadan teyit alınmasına gerek olmadan temlik alarak finansman imkanı sağlıyoruz. Böylelikle KOBİ’lere hız ve maliyet avantajı ile ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayarak üreten kesimi destekliyor, ticarette kolaylık sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyoruz” dedi.