Adımlarınıza renk katacak espadril koleksiyonu FLO’dan!

Son yılların gözdesi olan espadriller FLO koleksiyonunda en şık ve rahat modelleriyle kendini gösteriyor. Hafif ve konforlu adımlar sunan FLO espadriller, kadın ve erkeklerin yaz aylarında favorisi oluyor. Sezonun yükselen hasır detaylarıyla harmanlanan espadriller, kadınlar için; kırmızı, pudra, beyaz ve lacivert renklerle öne çıkıyor. Püskül ve renkli şeritlerle süslenen modeller, elbise, etek, jean, tulum ve daha birçok kombinin en rahat parçası oluyor. Erkekler için ise haki, lacivert, hardal, mavi, siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken modeller, beylerin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde en dinamik eşlikçisi oluyor.