Son yılların gözdesi olan espadriller FLO koleksiyonunda en şık ve rahat modelleriyle kendini gösteriyor. Hafif ve konforlu adımlar sunan FLO espadriller, kadın ve erkeklerin yaz aylarında favorisi oluyor. Sezonun yükselen hasır detaylarıyla harmanlanan espadriller, kadınlar için; kırmızı, pudra, beyaz ve lacivert renklerle öne çıkıyor. Püskül ve renkli şeritlerle süslenen modeller, elbise, etek, jean, tulum ve daha birçok kombinin en rahat parçası oluyor. Erkekler için ise haki, lacivert, hardal, mavi, siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken modeller, beylerin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde en dinamik eşlikçisi oluyor.
19 Tem 2022 - 15:23- Ekonomi Güncelleme: 19 Tem 2022 - 15:24
Adımlarınıza renk katacak espadril koleksiyonu FLO’dan!
Moda, stil ve trendin adresi FLO; yazın favorisi espadrillerde birbirinden şık ve rahat modeller sunuyor. Kadın ve erkeklerin adımlarına konfor katacak espadriller farklı renk alternatifiyle FLO vitrinlerinde göz dolduruyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.