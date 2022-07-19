19 Tem 2022 - 15:24- Siyaset G: 19 Tem 2022 - 15:25

DEVA’ya verilmeyen alanda 15 Temmuz kutlandı

DEVA Partisi’nin 2 Temmuz’da gerçekleşen Gebze mitingi için talep edilen Çoban Mustafa Paşa Cami yanındaki Demokrasi Meydanı’nı toplantı mekânı listesinden çıkardığı için vermeyen Valilik, 1 Mayıs’tan sonra 15 Temmuz’da da yine kutlama izni verdi
DEVA’ya verilmeyen alanda 15 Temmuz kutlandı mask
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Gaziantep’ten sonra 2’nci mitingini Gebze’de bütün engellemelere rağmen gerçekleştirmişti. Miting meydanının tahsis edilmesi sürecinde DEVA Parti’sine pek çok zorluk çıkarılmış ve yoğun yazışmaların ardından 3 bin m²’lik Çoban Mustafa Paşa Cami yanındaki Demokrasi Meydanı yerine yaklaşık 10 bin m² büyüklüğünde ve ulaşımı oldukça zor olan Gebze Gaziler Dağı ardında kalan Mevlana Kapalı Pazar Yeri Otoparkı Alanı verilmişti.

“HANİ GÜVENLİK SORUNU VARDI?”

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami yanındaki Demokrasi Meydanı hakkında bize söyledikleri bütün gerekçeleri bir gecede unutan bürokratlarımız, mitingimizden 30 gün önce 1 Mayıs’ı kutladıkları alana, mitingimiz sonrasında da 15 Temmuz kutlaması için verdiler. Hani Çoban Mustafa Paşa Cami yanındaki Demokrasi Meydanı toplantı ve gösteri alanları listesinden çıkarılmıştı? Hani trafik sorunu vardı?Hani güvenlik endişeleri vardı? Bu nasıl bir listedir ki, DEVA Partisi miting yapacağı zaman liste değiştiriliyor ve kent merkezindeki alan liste dışına çıkarılıyor” dedi.

“O ZAMAN TUVALETE BİLE GİDEMEZSİNİZ”

Açıklamasının devamında ise Koç, “Bir anda güvenlik gerekçeleri önümüze listeleniyor ama DEVA Partisi mitingi bittikten sonra bir bakıyorsunuz liste yine revize edilip, bütün güvenlik endişeleri bir anda unutulup Demokrasi Meydanı yine miting ve toplantılara açılıyor. Gebzeli hemşehrilerimize, en insani ihtiyaç olan tuvalete gitme ihtiyacını bile çok gören ve güvenlik gerekçesiyle kapalı pazar yerinin tuvaletlerine bile kilit vuran ve ‘madem DEVA Partisi mitingine geldiniz, Ali Babacan’ı dinleyeceksiniz. O zaman tuvalete bile gidemezsiniz’ diyen zihniyet, mitingin üzerinden 13 gün geçmeden bir bakıyorsunuz Gebze Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz kutluyor” ifadelerini kullandı. 

“GEBZELİ’YE YAPTIĞINIZ BU ZULMÜ UNUTMAYACAĞIZ”

Koç son olarak, “Hatta bütün çarşı tuvaletlerini neredeyse sabaha kadar açık tutuyor. Yine güvenlik gerekçesini öne sürerek miting alanından 2-3 kilometre önceden otobüs yolunu keserek, Gebzeli hemşehrilerimizi DEVA Partisi mitingine ulaşmaları için kilometrelerce yürütüyorlar. Ama biz, 2 Temmuz Günü Ali Babacan’ı dinlemeye gelerek, Mevlana Kapalı Pazar Yeri Otoparkı Alanı’nı dolduran o 35 bin Gebzeli’ye yaptığınız bu zulmü unutmayacağız. Gebzeli de unutmayacak. Bunu not ettik. AKP’li yöneticilere de tavsiyemiz, atanmış bürokratların arkasına sığınıp DEVA Partisi’nin ‘önlenemez’ yükselişini durdurmaya çalışacaklarına, er meydanına çıkıp bizimle politik arenada mücadele etmeleridir” şeklinde konuştu.
# bir, başkanı, ardından, AKP

19 Tem 2022 - 15:24 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eski Ak Partili - Bu yapılanların hepsi 6'lı Masa lehine gelişme gösterdiğini biliniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 15:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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