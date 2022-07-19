İSU dereleri ıslah ediyor

İSU Genel Müdürlüğü tarafından küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son dönemde etkili olan sağanak ve ani yağışlarla önemi artan derelerde ıslah çalışmaları yapılıyor. Yatırım programı kapsamında 2004 yılında bu yana Kocaeli genelindeki onlarca derede toplam 98,3 km uzunluğunda ıslah çalışmaları gerçekleştirilerek düzenli akışları sağlandı.

BİRÇOK DEREDE ISLAH

İSU Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılları yatırım programı kapsamında çeşitli derelerde ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova’da Kör (Yalak), Gebze’de Tavşanlı Dil, İzmit’te Alikahya Kule, Kartepe’deMaşukiye Dağ, UzunbeyYirim, KöseköyBeycemal ve Şevkatiye Küçüksu, Körfez’de HerekeKöyiçi, Gölcük Karınca derelerinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.