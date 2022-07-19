Şakoğlu: Kaç tane kredi kullandırdınız da hesap soruyorsunuz

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili “Milyonlarca tasarruf yaptım diyor ama sürekli kredi çekmek istiyor” başlıklı basın açıklaması üzerine İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu da bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında Şakoğlu, “Ali Güney hemen her söyleminde geçmiş dönemde belediyenin kasasına girenlerden bahsediyor. Karlılıktan, yapılan projelerden bahsediyor. Belediye kasasından daha doğrusu halkın cebinden havaya uçan paralardan nedense hiç bahsetmiyor. Şimdi de kalkmış Fatma Hanım milyonlarca lira tasarruf yaptığını iddia ediyorsa neden kredi çekip borçlanmak istiyor’ diye soruyor. Belki biraz trajikomik olacak ama memleketi yönetenlerin izlediği yolu izliyor olmasın sakın” dedi.

“YALNIZCA 1 KEZ KREDİ KULLANDIK”

Açıklamasını sürdüren Şakoğlu, “Sırf 2 yıl önce hizmet araçlarını satın almak için istediğimiz 55 milyonu vermedikleri gibi çarşamba günkü mecliste 2 yıl önce satın aldırmadıkları hizmet araçlarını almak için tekrar istediğimiz kredi yetkisini vermemek adına halkımızı kandırmanıza izin vermeyeceğiz. Bu konuyu sürekli kaşımak istemiyoruz, defalarca da halkımıza anlattık ama demek sadece halkımıza anlatmak yetmiyor. İzmit Belediyesi bugüne kadar yalnızca bir kez kredi kullandı. O da 2 yıl önceydi. Ve 27 milyondu. Önce 55 Milyon istedik ki tüm hizmet araçlarını satın alalım dedik ancak AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri reddetti. Sonra kararı veto edince 55 milyonun sadece 27 milyonluk kısmına yetki verildi araç alımında. Onun da ancak 10 milyonluk kısmını İller Bankasından alabildik” ifadelerini kullandı.

“İZMİT HALKINA KAYBETTİRİYOR”

Şakoğlu son olarak, “Geri kalanını da özel bankadan kullanabildik. O dönemde 55 milyon kredi çekmek için yetki istemiştik meclis üyelerimizden ama 27 milyonuna onay verdiler. O dönem 27 milyona aldığımız araçlar bugün 80 milyon lira. Araçların tamamını satın almak için istediğimiz 55 milyon krediyi vermemeleri yüzünden bugün üç dört katı fiyatlarla aynı araçları satın almak durumunda kalacağız. Arada oluşan bu dev gibi fiyat ve kredi faizi oran farkının tek sorumlusu o dönem 55 milyona onay vermeyen İzmit Belediyesi Akp'li ve Mhp'li meclis üyeleridir. 55 milyonun onayını o dönem alabilseydik 7 ay sonra kredinin ödemesi de bitmiş olacaktı. Onun için bunu dolandırıp durmanın bir manası yok. Şunun da bilinmesini isterim ki bu haksız engelleme İzmit Belediyesine ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye değil, İzmit halkına kaybettiriyor” şeklinde konuştu.