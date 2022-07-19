19 Tem 2022 - 15:32- Spor

İzmit Belediyesporlu Dilan İzmit’i Avrupa’da temsil edecek

İzmit Belediyesporun göz bebeklerinden olan Dilan Atak, Bulgaristan’ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek olan Balkan Maraton Koşusunda hem ülkemizi hem de İzmit’i temsil edecek.