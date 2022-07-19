Denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu

Alınan bilgiye göre Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden Kandıra Cebeci Plajına arkadaşı ile birlikte gelen 22 yaşındaki Ali Uzun, dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Cebeci Plajında denize girdi. Kısa bir süre sonra dalgaların arasında gözlerden kaybolan Uzun, arkadaşı tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Uzun, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.