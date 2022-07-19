Alınan bilgiye göre Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden Kandıra Cebeci Plajına arkadaşı ile birlikte gelen 22 yaşındaki Ali Uzun, dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Cebeci Plajında denize girdi. Kısa bir süre sonra dalgaların arasında gözlerden kaybolan Uzun, arkadaşı tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Uzun, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
19 Tem 2022 - 15:38- Asayiş Güncelleme: 19 Tem 2022 - 15:41
Denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu
Kandıra Cebeci Plajına arkadaşı ile birlikte gelen 22 yaşındaki Ali Uzun, dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu plajda denize girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.