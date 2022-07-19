19 Tem 2022 - 15:38- Asayiş G: 19 Tem 2022 - 15:41

Denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu

Kandıra Cebeci Plajına arkadaşı ile birlikte gelen 22 yaşındaki Ali Uzun, dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu plajda denize girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu mask

Alınan bilgiye göre Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden Kandıra Cebeci Plajına arkadaşı ile birlikte gelen 22 yaşındaki Ali Uzun, dalgalar nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Cebeci Plajında denize girdi. Kısa bir süre sonra dalgaların arasında gözlerden kaybolan Uzun, arkadaşı tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Uzun, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uzun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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19 Tem 2022 - 15:38 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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