19 Tem 2022 - 16:01- Siyaset G: 19 Tem 2022 - 16:02

Ellibeş: Osmangazi Köprüsü, zaman ve yakıt tasarrufu yaptı

Osmangazi Köprüsü’nden 9 günlük tatilde 500 bine yakın araç geçtiğini de ifade eden AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit hem yoğun araç trafiğinden ve bunun yaratacağı kirlilikten korundu, hem de bu köprüyü kullananlar zaman ve yakıt tasarrufu yaptı” dedi
Ellibeş: Osmangazi Köprüsü, zaman ve yakıt tasarrufu yaptı mask
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Önceki gün il yönetim kurulu ile toplantı yapan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor. Cumhurbaşkanımız ise eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Dün araç geçmiyor, uçak inmiyor, hasta yok diye karşı çıktıkları dev hizmetlerin bugün ne kadar gerekli olduğu rakamlarla da ortaya çıkıyor. En basiti, ‘Geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz’ diyerek açıldığı günden bu yana karaladıkları Osmangazi Köprüsü’nden 9 günlük tatil döneminde günde ortalama 54 bin araç geçti. Toplamda yaklaşık 500 bin araç ediyor.” dedi.

“140 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI”

Açıklamasını sürdüren Ellibeş, “Daha önce bu araçlar İzmit Körfezi’ni dolaşıyor, şehrimizden geçiyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit hem yoğun araç trafiğinden ve bunun yaratacağı kirlilikten korundu, hem de bu köprüyü kullananlar zaman ve yakıt tasarrufu yaptı. Garanti karşılama oranını yüzde 116 karşılayarak para kazandıran köprü, vatandaşımıza da 140 milyon TL tasarruf sağladı. Bütün bunları ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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19 Tem 2022 - 16:01 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

4141 - 365 gunun 4 gunu icin bu dogru(!) olabilir. peki bu koprunun halk sirtinda olusturdugu kamburuna ne diyeceksiniz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 16:35
01

Erol Demirbek TÜRK - zaman ve yakıt tasarrufu yaptırdığı yaptıracağı doğru elbette. ama acaba kaça yaptırıldı nasıl bir anlaşmaya yapılıp devlet millet daha az ödeyebilirdi. FİYATI ÖNEMLİ BİLEREK İSTEYEREK PAHALIYA YAPTIRUILIŞ İSE O KÖTÜ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Temmuz 16:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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