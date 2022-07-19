Şanlı: MEB bir an önce bu sistemden vazgeçmelidir

Uzman ve Başöğretmenlik sınav sistemi ile ilgili hataları dile getiren Türk Eğitim Sen Kocaeli 1’nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Öncelikle Uzman ve Başöğretmenliğin sınavla yapılmasına tepki var. Ayrıca videoların monoton bir tarzda olması, bir promterdan okunmasının sıkıcı olduğunu ilettiler. 180 saatlik bir sürenin daha iyi değerlendirilebileceği aşikar. Her öğretmenin bir ders anlatma sistemi olduğu unutulmadan konu başlıkları ve/veya sorumlu olunan konular kitap veya PDF formatını bilgisayarına yükleyip kendisi hazırlık yapabilir. MEB. En az 10 yıllık mesleki geçmişi bulunan öğretmene uzaktan okuma yapılan bir sistem üzerinden ne eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca teknik aksaklıklarda çabası, birçok öğretmen bugün bağlantı kuramadığını ve videoları tekrar baştan izlemek zorunda kaldıklarını iletti” dedi.

BİR AN ÖNCE BU SİSTMEDEN VAZGEÇMELİ

Açıklamasını sürdüren Şanlı, “Yine internet bağlantısı ve kotasıyla ilgili problemleri dile getirdiler. Yaz tatilinde internetin olmadığı bölgelerde bulunan öğretmenler çalışma yerlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Yaklaşık 10 aydır okulda öğrencileri ile iletişim halinde eğitim ve öğretimi sürdüren öğretmenler 2 aylık dinlenme esnasında da günlük 4 ders izlese Eylül'ün 5'ine kadar eğitimi ancak tamamlayabilir. Kariyer basamaklarını önemsiyor. Uzman ve başöğretmenliğin çalışma yılı ve tecrübeye dayalı olarak tüm öğretmenlere verilmesi gerektiğini ifade ediyor. MEB'in yanlış sistem üzerine inşa ettiği bu zorlayıcı tavrından vazgeçmesi gerekmektedir. MEB bir an önce bu sistemden vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.