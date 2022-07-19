Kaza, İzmit Kadıköy Mahallesi Santral Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağıya indiği esnada freni tutmadığı iddia edilen E.A idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen H.A hakimiyetindeki 41 T 0236 Skoda marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Santral rampasında kaza: 3 yaralı
İzmit'te rampa aşağıya inerken frenleri tutmadığı iddia edilen otomobil, trafik ışıklarında bekleyen ticari taksiye çarptı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.