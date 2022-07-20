20 Tem 2022 - 09:32- Ekonomi G: 20 Tem 2022 - 09:34

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı! Kocaeli'den 35 şirket var

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasına göre Kocaeli'den 35 şirket listede yer aldı.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı! Kocaeli'den 35 şirket var mask

İstanbul Sanayi Odası (İSO) mayıs ayında açıkladığı ‘İSO  Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan ‘İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının sonuçlarını da bugün açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında Kocaeli'den 35 şirket listede yer aldı.

Listede yer alan Kocaeli şirketleri:

5-Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

45-VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.

57-Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş.

78-Galva Metal San. ve Tic. A.Ş.

102-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

131-Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

144-Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

148-Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

168-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

172-Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

178-END Alüminyum Metal Makina Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

180-Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

183-De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

184-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.

210-Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

220-Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

224-Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

227-RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.

234-Göktaş Yassı Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

249-Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.

255-Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.

267-Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

269-Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

288-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

307-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

313-Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.

316-Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

341-M.P.S. Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İml. ve Tic. A.Ş.

348-Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

371-Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

378-Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.

384-Akwel Gebze Turkey Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.

385-Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

417-Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.

443-Entek Elektrik Üretimi A.Ş.

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20 Tem 2022 - 09:32 - Ekonomi

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