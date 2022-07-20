İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı! Kocaeli'den 35 şirket var

İstanbul Sanayi Odası (İSO) mayıs ayında açıkladığı ‘İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan ‘İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının sonuçlarını da bugün açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında Kocaeli'den 35 şirket listede yer aldı.
Listede yer alan Kocaeli şirketleri:
5-Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.
45-VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.
57-Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş.
78-Galva Metal San. ve Tic. A.Ş.
102-Adının açıklanmasını istemeyen şirket
131-Polisan Kimya Sanayii A.Ş.
144-Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
148-Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.
168-Adının açıklanmasını istemeyen şirket
172-Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.
178-END Alüminyum Metal Makina Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
180-Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
183-De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.
184-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.
210-Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.
220-Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
224-Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
227-RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.
234-Göktaş Yassı Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.
249-Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.
255-Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.
267-Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.
269-Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
288-Adının açıklanmasını istemeyen şirket
307-Adının açıklanmasını istemeyen şirket
313-Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.
316-Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.
341-M.P.S. Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İml. ve Tic. A.Ş.
348-Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
371-Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
378-Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.
384-Akwel Gebze Turkey Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.
385-Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
417-Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.
443-Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.