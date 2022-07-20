İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı! Kocaeli'den 35 şirket var

İstanbul Sanayi Odası (İSO) mayıs ayında açıkladığı ‘İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan ‘İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının sonuçlarını da bugün açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında Kocaeli'den 35 şirket listede yer aldı.

Listede yer alan Kocaeli şirketleri:

5-Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

45-VİG Metal San. ve Tic. A.Ş.

57-Hasparlak Çelik San. Tic. A.Ş.

78-Galva Metal San. ve Tic. A.Ş.

102-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

131-Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

144-Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

148-Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

168-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

172-Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.

178-END Alüminyum Metal Makina Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

180-Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

183-De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş.

184-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.

210-Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

220-Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

224-Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.

227-RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş.

234-Göktaş Yassı Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

249-Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş.

255-Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş.

267-Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

269-Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

288-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

307-Adının açıklanmasını istemeyen şirket

313-Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş.

316-Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

341-M.P.S. Metal-Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İml. ve Tic. A.Ş.

348-Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

371-Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

378-Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.

384-Akwel Gebze Turkey Otomotiv Sanayi Ltd. Şti.

385-Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

417-Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.

443-Entek Elektrik Üretimi A.Ş.