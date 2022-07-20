20 Tem 2022 - 09:36- Gündem G: 20 Tem 2022 - 09:38

Hürriyet, YKS birincisi Zeynep Dila’yı tebrik etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de TYT ve YDT İngilizce birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu’yu ziyaret etti. Gösterdiği başarıdan dolayı Zeynep Dila Kuyucu’yu tebrik eden Başkan Hürriyet, başarılı öğrenciye üniversite hayatında başarılar diledi
Hürriyet, YKS birincisi Zeynep Dila’yı tebrik etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite sınavında TYT ve yabancı dil alanında Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu ve ailesini Darıca Emek Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu’nun da yer aldığı ziyarette Zeynep Dila Aksu’yu tebrik eden Başkan Hürriyet, “Kızımız çok güzel bir başarı elde etti. Umarım üniversite hayatında ve sonrasında da çok başarılı olur” dedi.

KIZIMIZIN BAHTI AÇIK OLSUN

Başkan Hürriyet, Zeynep Dila Kuyucu’nun Türkiye birincisi olmasından dolayı gururlandıklarını belirterek “Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur. Hayatın bütün katmanlarını yaşamak gerekiyor. Hangi mesleği yaparsak yapalım huzurlu ve mutlu bir şekilde yapılması çok kıymetli. Güzel kızımız hangi mesleği yaparsa bahtı açık olsun 

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Şansın yaver gitsin. Hayat insanların önüne fırsatlar çıkarır. Bunun ne kadar değerlendirildiği ve içselleştirildiği çok önemli bir şey. Bu anlamda inşallah hayat sana ve ailene güzel fırsatlar sunar. İzmit’e yolun düşerse sana ve ailene kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.

# bir, Darıca, başkanı, İzmit belediyesi

20 Tem 2022 - 09:36 - Gündem

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