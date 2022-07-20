20 Tem 2022 - 10:24- Gündem G: 20 Tem 2022 - 10:29

EYT’liler için 6 formül masada

Hükümet, 3600 ek göstergenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT’liler) için de çözüm formülleri üzerinde çalışıyor. Masadaki formüllere göre, emeklilikteki yaş sınırının düşürülmesi, kadın ve erkek sigortalılar için prim şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemde.
EYT’liler için 6 formül masada mask

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, her formül için ayrı ayrı maliyet hesaplaması yapılmasının ardından çalışmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletileceğini belirterek, “Yıl sonuna kadar Meclis’e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis’e sunacağız” dedi.

KESİNTİ OLACAK MI

Üzerinde konuşulan seçeneklerden bir tanesine göre, 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduran 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayacak.

Milliyet'in aktardığına göre ikinci alternatif olarak da erkeklerde 25 yıl ve 9 bin günü, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emeklilik formülü üzerinde duruluyor. Beklenen yaşı yarı yarıya düşürme ve yüzde 2 gibi bir oranla maaş kesintisi ile erken emekli olma formülleri de masadaki seçenekler arasında.

Emeklilik için ihtiyaç duyulan eksik prim günlerinin tamamlanması, 1999 öncesi 50 yaş ile emeklilikte yeterliliğin sağlanması ve Almanya’da olduğu gibi yaş şartına bağlı ödeme de gündemde. Bu modelde de yasada öngörülen emeklilik yaşına kadar nispeten düşük aylık bağlanıyor, emeklilik yaşına gelindiğinde ise ödenecek maaş olması gereken miktara çıkıyor.

SENDİKALARIN DA GÖRÜŞÜ ALINACAK

Masadaki alternatifler üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin mali boyutuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, her formülün bütçeye etkisini değerlendirecek. Bunun ardından formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Çalışmanın netleşmesinin ardından sendikalardan da görüş alınacak, gerekirse EYT teklifine eklemeler yapılacak.

BAKAN NE DEDİ

TBMM’nin ekim ayındaki açılışında ilk olarak kamudaki sözleşmeli personelin durumu ele alınacak, ardından gündem EYT’liler olacak.

Konuyla ilgili konuşan Bakan Vedat Bilgin, şunları söyledi:

“Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız. Yıl sonuna kadar Meclis’e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemenin Meclis’e sunacağız.

EYT’yle ilgili olarak çalışma grubu oluşturulduğunu söyleyen Bilgin “Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız”

# bir, ile, ardından

20 Tem 2022 - 10:24 - Gündem

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