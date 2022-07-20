İsa Nalbant: Kendime çok güveniyorum

Kocaelispor’un genç ve başarılı santrforu İsa Nalbant yeni sezon öncesi ilk röportajını verdi. Kendine çok güvenen İsa en az 7 gol hedefinin olduğunu söyledi.

BEN DE ÖZLEMİŞİM

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında 2. Lig takımlarından Vanspor’a kiralanan ve bu süreçte 12 maça çıkıp 1 gol atan İsa Nalbant Kocaelispor’a döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu: Vanspor’a kiralık olarak gittim. Orada iyi zamanlarım oldu ancak Kocaelispor bambaşka. Açıkçası ben de buraları özlemişim. İlk antrenmana çıktığımda bunu fark ettim. Kendi şehrimiz, kendi takımımız sonuçta. Ortam gayet güzel... Kamptayız… Alt yapıdan gelen arkadaşlarımızla birlikte sıkı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder ve lige iyi başlar, iyi de bitiririz.

İYİ Kİ VAN’A GİTMİŞİM

Geçen sezon Derince’den de bir istek vardı ancak ben hem dışarıyı görmek hem de 2. Lig’de oynamak adına Vanspor’u tercih ettim. Farklı bir yer, farklı bir ortamda yaşadım. Van deneyimi benim adıma çok güzel geçti diyebilirim. Hem mental hem de fiziksel olarak geliştiğimi düşünüyorum. İyi ki Van’a gitmişim, iyi ki oraları görmüşüm diyebiliyorum.

HİSAREYNSPOR’A TEŞEKKÜR EDERİM

Vanspor’dan döndükten sonra bir süre tatil yaptım ve çalışmalarıma kaldığım yerden devam ettim. Sezona iyi başlamak ve “Burada ben de varım” demek adına bırakmamam gerektiğinin farkındaydım. Hisareynspor’un hocası Muammer Akçay hocamın denetiminde bireysel çalışmalar yaptım. Gol vuruşu, zamanlama gibi konularda bol bol tekrarlarım oldu. Bu çalışma süreci kesinlikle çok faydalı oldu. Muammer hocama, Hisareynspor’daki hocalarıma ve kardeşlerime bu süreçte beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.

EN AZ 7 GOL HEDEFLİYORUM

Geçen yıl 5. santrfor konumundaydım. Ancak size bir şekilde şans geliyor. Önemli olan o şansı değerlendirmek. İyi bir kadro kuruldu ve yeni gelen ağabeylerimizin de katkı vereceğini düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Ben de kendi adıma en az 7 gol hedefi belirledim. Geçen sezona göre bu yıl kendime daha çok güveniyorum. İnşallah hayırlısı ile Kocaelispor forması ile iyi işler yapmak istiyorum. Allah da gönlümüze göre verir inşallah.