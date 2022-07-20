20 Tem 2022 - 11:28- Gündem G: 20 Tem 2022 - 11:31

Palandöken Kocaeli’ye geldi! “Vatandaş kimyager oldu”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’ni ziyaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken esnafın sorunlarını anlattı. Alkol ve sigaraya gelen zamlar sonrası vatandaşın başka çözüm yöntemlerine yöneldiğini belirten Palandöken, “Vatandaş da kimyager oldu. Ailece oturup alkol yapmaya başladı” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Palandöken Kocaeli’ye geldi! “Vatandaş kimyager oldu” mask
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’ni (KESOB) ziyaret etti. Kadıköy Mahallesi katlı Otopark alanı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni birlik binasına ilk defa gelen Palandöken binayı alanı oldukça beğendi. Palandöken’in ziyaretinde Birlik Yöneticileri hazır bulundu.

“FİYAT İSTİKRAR OLMADAN ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLMUYOR”

Palandöken, KESOB’un çalışmaları hakkında bilgi almak ve fikir alışveriş yapmak için geldiğini ifade ettikten sonra esnafın sorunları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Palandöken, zincir marketlerin piyasayı yükselttiğini ifade etti. Esnaf ve sanatkârın çalışma hayatı ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını söyleyen Palandöken, “Esnafın en çok müşteki olduğu konunun başında fiyat istikrarsızlığı var. Girdi maliyetlerindeki artışlar vatandaşı da esnafı da olumsuz etkiliyor. Çalışmalar meclisin açıldığı gün itibari ile gündeme gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yasanın çıkması ile haksız rekabetin ortadan kalkacağını ifade ediyor. Fiyat istikrarı olmadığı sürece enflasyonda düşüş olmuyor. Toplu taşıma esnafının ve Ticari araçların da akaryakıtı ÖTV ve KDV’siz alması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İŞ YERİ KİRALARININ DA SINIRLANDIRILMASI GEREKİYOR”

Esnafın sigorta primini yatıramaz hale geldiğini belirten Palandöken, “İnsanlar borçlarını ödemek istiyor. Almış olduğu krediler ile çakışıyor. Bunun için yeni bir yapılandırma yapılması çalışmalarımız devam ediyor. Konutlardaki kira artışının yüzde 25’e sabitlenmesi konutlar için iyi oldu ama maalesef iş yerleri için uygulanmadı. Kiralarla birlikte yüksek olan yüzde 20’lik stopaj vergisi var. Hem vergi veriliyor hem kira veriliyor. Bunun işin düzenlenmesi gereken şey aynı yüzde sabitleme uygulanmasının iş yerlerine de yapılması.  Ya da devlet stopaj vergisini kaldırsın kendiliğinde yüzde 20 indirim olmuş olur. Esnafın borcu var, ödeyemiyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. Borcunuzu ödeyeceğiniz zaman cezai ile ödemek zorunda kalıyorsunuz” dedi.

“TEKELCİ ZİHNİYET FİYATLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUYOR”

Gıda fiyatlarının yükselmesinin sebebinin esnaf olmadığını ifade eden Palandöken, “Normalde vatandaşın alışveriş yaparken fiyatları kontrol etmeyi bıraktığı, piyasanın en çok bolluğu olduğu aydayız. Bundan sonraki süreçte hasat kalkacak. Hala fiyatlar düşmedi. Çünkü zincirler ürünü tarladan alıyor. 10 bin marketi olan adamın ürünleri ucuza satması mümkün mü? Bir düğmeye bastığında 10 bin mağazada fiyat aynı oluyor. Bugün Kocaeli’nin ekonomisi ile Iğdır ve Kars’ın ekonomisi mukayese edilir mi? Sistem rekabeti ortadan kaldırdığı için fiyat birlikteliği sağlanıyor. Tekelci bir zihniyet fiyatların yükselmesine neden oluyor.  Fiyatların yükselmesinin sebebi rekabetin olmaması. Öyle haksız bir rekabet ki deniz mevsimindeyiz, deniz yatağı, gözlük satıyor. Okullar açılıyor kırtasiye satıyor, kurban satıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle haksız bir rekabet yok” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ KİMYAGER OLDU”

Esnafın sıkıntılarını anlatmaya devam eden Palandöken, “Sıkıntılar bunlarla sınırlı değil. Artık dükkan kiralarını geçmiş faturalar var. Konutta ucuz, sanayide ucuz. En yüksek faturayı biz ödüyoruz. Vatandaşa yansımaması için ucuz elektrik gerekiyor. Biliyorsunuz birçok dolaylı verginin toplandığı alkollü içecekler ve sigara mevzusu var. Yapılan zamlar sonrası illegal yollardan sigara sokakta satılır oldu. Aynı şekilde alkol evde yapılır oldu. Hem devlet vergi toplayamıyor hem de vatandaş zehirleniyor. Bunun kontrolünün sağlanması gerekiyor. Bu uğurda her ne kadar emniyet ve gümrük çalışsa da kaçakçılara engel olmak mümkün değil. Vatandaşın da kontrolü yapması gerekiyor. İnsanların duyu organları gözleri yok oluyor bu etil alkol kavgasında. Vatandaş da kimyager oldu. Ailece oturup alkol yapmaya başladı. Zamla alım gücünün yükseltilmesi ile vatandaşı mağduriyeti ortaya çıkıyor. Eğer içecekse devlet de kazansın, kaliteli bir şey içsin. Kaçakçıya, gözü dönmüş ile mücadele edilsin” dedi.

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20 Tem 2022 - 11:28 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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