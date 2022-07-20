Büyükşehir, şehre görsel zenginlik katıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin birçok noktasındaki duvarlara “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında resim uygulaması gerçekleştirdi. Bulunduğu bölgeye görsel ve kent estetiği anlamında zenginlik katan resim uygulaması bu kez D-100 Karayolu üzerinde bulunan İzmit Akçakoca Bey Üstgeçidinin köprü ayaklarına yapıldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resimler ilçe merkezinde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bölgeye görsel bir zenginlik kattı.

KÖPRÜ AYAKLARINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde uygulanan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor ve takdir topluyor. Bu kapsamda D-100 Karayolu üzerinde bulunan, vatandaşlar tarafından Kandıra Sapağı olarak bilinen İzmit Akçakoca Bey Üstgeçidinin köprü ayaklarına çiçek temalı resim uygulaması yapıldı. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katan resim uygulaması, vatandaşlardan tarafından da beğeni ile karşılanıyor.

KENT ESTETİĞİ GÜÇLENİYOR

İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzmit Akçakoca Bey Üstgeçidine yapılan rengârenk çiçek resim uygulaması ile bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı. Kocaeli genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güzel Şehrim Kocaeli Projesi kapsamında uyguladığı resim çalışmalarıyla da şehrin estetiğini güçlendiriyor.