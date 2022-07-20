İKK Başkanı Erol: Konunun takipçisi olacağız

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak, başta asbest olmak üzere halk sağlığını tehdit eden tehlikeli atık yüklü Nae Sao Paulo isimli Brezilya donanmasına ait geminin, sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmek istenmesini kınıyoruz. Başta Aliağa olmak üzere tüm bölgedeki insanları ve doğal yaşamı etkileyebilecek bu büyük riske onay verenlerin, yarın bu sorumluluğun altında kalabileceklerini önemle belirtmek isteriz.

Bu arada Çeşme, Yarımada, Bodrum kıyılarında ve Seferihisar, Karaburun, Urla’da da talan projelerinin gündemde olduğunu; Buca Cezaevi yerleşkesinin ranta kurban edilmek istendiğini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde; Mersin Akkuyu Nükleer santralinin ve Kahramanmaraş Elbistan'daki kömürlü termik santrallerin çevreye zararlarının, Çorlu Ergene Nehri'ndeki kirliliğin, Karadeniz'deki HES'lerin, ‘Ege ve Akdeniz’de meydana gelen yangınların, Çanakkale ve Kaz Dağları'ndaki maden çalışmalarının doğaya verdiği tahribatın, takipçisi olduğumuzu da buradan tüm kamuoyuna vurgulamak isteriz. Doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuzu belirtir; ne şimdiki ne de ilerideki nesillerin geleceğini, kimsenin ipotek altına almaya hakkının olmadığının altını çiziyoruz. Halkımızın menfaatleri doğrultusunda tüm bu süreçlerin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz