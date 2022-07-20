Furkan Gedik: Hayalim Kocaelispor forması ile Süper Lig’de oynamak

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncularından Furkan Gedik sezonun ilk röportajını verdi. Genç futbolcu Kocaelispor’da kalmak ve formayı terletmek için elinden geleni yapacağını ifade etti ve hayalinin Kocaelispor forması ile Süper Lig’de forma giymek olduğunu belirtti.

AKSARAY İYİ BİR TECRÜBE OLDU

Sözlerine kiralık olarak sezonu geçirdiği Aksaray’daki süreci ile başladı ve şu şekilde konuştu: Bir önceki kulübüm Aksaray’da sezona iyi başlamıştım. İlk maça da çıktım ve o maçın 15. dakikasında üst adelem yırtıldı. İyileşme sürecinin ardından toparlandım, formayı tekrar aldım, ancak bu kez de hoca değişti. Yine bir şanssızlık oldu benim adıma. Aksaray’da sadece futbol değil, mental anlamda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum ve zihinsel olarak kendimi Kocaelispor’a hazır hissediyorum.

FORMAYI ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Kocaelispor iki seneye önceye nazaran göre daha iyi görünüyor. İyi transferler var. Oynadığım bölgeye de iyi futbolcular alındı. Kısacası daha güçlü bir takıma sahibiz. Çalıştığınız her zaman şans her zaman geliyor. Daha önce geldi, oynadım da. Bu sene de çok çalışıp formayı alacağımı düşünüyorum. Fırat hocamızla diyalogumuz olmadı ama saha içinde dikkatinin üzerimde olduğunu hissediyorum. Kendisi herkesi titizlikle takip ediyor. Ben de formayı almak için elimden geleni yapacağım.

ZORLANIYORUZ AMA KEYİFLE ÇALIŞIYORUZ

Kampa gelmeden önce hazırlanmıştım. Sabahları fitness akşamları koşularla ağır bir antrenman programından geçiyoruz. Zorlanıyoruz ama keyifle çalışıyoruz. 1 ve 2. Lig’de de kamplarda yer aldım. Ancak bu sezonki çalışmalar daha tempolu geçiyor. Gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz ve bunun da karşılığını alacağımızı düşünüyorum.

EN FUTBOLCULAR TARAFTARDIR

Çocukluktan beri hayalim Kocaelispor formasıyla Süper Lig’de bir maç da olsa oynamak. Bunun için çalışıyorum. Burada kalmak ve oynamak istiyorum. Kocaelispor büyük bir camiaya sahip. Ancak ne kadar iyi kadrolar kurulursa kurulsun taraftarla kazanır. Taraftar olmadan yapamayız bu nedenle bizi yalnız bırakmasınlar. Çünkü en iyi futbolcular taraftardır.