20 Tem 2022 - 13:02- Asayiş G: 20 Tem 2022 - 13:05

Özel Harekat Polisi kazada yaşamını yitirdi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde bir süre görev yapan ve tayini Diyarbakır’a çıkan Özel Harekat Polisi Ferhat Özel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirirken eşi ise ağır yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Özel Harekat Polisi kazada yaşamını yitirdi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 35 yaşındaki Özel Harekat Polisi Ferhat Özel’in tayini, geçtiğimiz günlerde yapılan atamalar ile birlikte Diyarbakır’a çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan ve yeni görev yerine gitmek üzere eşi Sümeyye Özel ile birlikte yola çıkan Ferhat Özel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kullanmış olduğu araçla sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ferhat Özel’in kullandığı 41 KS 045 plakalı otomobil, bir Tır ile çarpıştıktan sonra tarlaya uçarak takla attı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Ferhat Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı eşi SümmeyeÖzel ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Sümeyye Özel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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20 Tem 2022 - 13:02 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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