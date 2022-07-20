Özel Harekat Polisi kazada yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 35 yaşındaki Özel Harekat Polisi Ferhat Özel’in tayini, geçtiğimiz günlerde yapılan atamalar ile birlikte Diyarbakır’a çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılan ve yeni görev yerine gitmek üzere eşi Sümeyye Özel ile birlikte yola çıkan Ferhat Özel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kullanmış olduğu araçla sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ferhat Özel’in kullandığı 41 KS 045 plakalı otomobil, bir Tır ile çarpıştıktan sonra tarlaya uçarak takla attı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Ferhat Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı eşi SümmeyeÖzel ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Sümeyye Özel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.