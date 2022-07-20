‘Kafamı boşaltıyorum’

Bu yıl taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bir alt yapı takımı kuran isimlerden Kocaelispor Antrenörü Ali Mumcu, Adana’da Özlem hanım ile birlikte tatil yapıyor. Mumcu ailesi “Kafamızı boşaltıyoruz. Yeni sezon sıkı geçecek” diyor. Mumcu, eski bir Kocaelisporlu olarak 90’larda adeta efsaneydi. Mumcu ailesi, yeni sezonu da iple çekiyor.