Kerpe’de bir dev

Tatilcilerin gözdesi olan ve hafta sonları nüfusunu 20’e katlayan Kerpe’de, Marina’nın hemen arkasındaki sokakta faaliyet gösteren aksesuar dükkânında, Körfez Belediyeli eski futbolcumuz Emre Işık, ailesiyle esnaflık yapıyor. Oğlu yüzücü Emre Bora Işık ise hem genç kızların gözdesi, hem de tam bir sporcu ve geleceğe hazırlanıyor. Annesi Emine hanım ve küçük kardeşi Ecrin Eylül ise onun hayranı.