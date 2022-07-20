Süper Ege !..

Polonya’da düzenlenen U-17 ve 19 yaş Modern Pentatlon Yarışması’nda ilimizi ve ülkemizi temsil eden Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder, karışık bayrak yarışında partneri Eda Özrodop ile birlikte Avrupa üçüncüsü oldu ve büyük bir başarıya imza attı

OLİMPİYATLARA DOĞRU

KYK Başkanı Işıl Bozca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yüzme, koşu ve atış etaplarında başarılı sonuçlar alarak Avrupa üçüncüsü olan sporcumuzla birlikte Kocaeli Yüzme Kulübü teknik direktörü Sabri Bozca hocamızda milli takım antrenörü olarak görev almıştır. 7 yıldır planlı bir çalışma ve doğru stratejiyle hedeflenen başarıyı yakalamış olup, olimpiyat hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız planlandığı gibi devam etmektedir.

SABRİ HOCAMIZLA DA GURUR DUYUYORUZ

U-15 kategorisinde Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran sporcumuz Ahmet Ege Önder, U-17 yaş grubunda da Avrupa üçüncülüğünü yine ülkemize kazandırdı. Mix bayrak yarışında partneri Eda Özrodop ile gururumuzu kabartan sporcularımızı ve kulübümüzü ve ülkemizi gururla temsil eden, sistemimizin kurucusu, yol göstericimiz teknik direktörümüz Sabri Bozca hocamızı ve tüm KYK ailesini gönülden kutluyorum.

EN GÜVENİLİR VE DOĞRU ADRES

Büyük bir ekip çalışmasının ürünü olan uluslararası başarıdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 22 yıldır spora hizmet etmenin ve şampiyonların kulübü olmanın sorumluluğuyla yeni başarı öyküleri yazmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Su sporları için en güvenilir ve deneyimli adres olmaya devam edeceğiz. Kocaeli’mize ve ülkemize bu muhteşem başarıyı kazandıran milli gururlarımızı ve tüm spor camiasını gönülden kutluyorum. Bu gurur hepimizin !..”