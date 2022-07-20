Erdem Arslan Çınarlıspor’da!

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımlardan Çınarlıspor kadrosuna önemli ismi daha kattı. Son olarak Sakarya Geyvespor’da forma giyen ardından vatani görevini yapan Erdem Arslan, Derince ekibi ile anlaştı. Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Lig’den çok sayıda teklifi bulunan futbolcu BAL takımlarından Doğantepespor’da da oynamıştı. 24 yaşındaki sağ bek Kocaeli Birlikspor, Hereke Yıldızspor ve Kocaeli Güneşspor’da başarı ile ter dökmüştü.