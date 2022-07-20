TFFHGD’den başarı mesajı

Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi yeni atanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve yönetimini kutlarken yeni görevlerini alan MHK üyelerine başarı dileğinde bulundu.
MHK’DE YENİ GÖREV DAĞILIMI:
Sabri Çelik - MHK Başkanı
Murat Ilgaz - Başkan Vekili, PMİK, EPAK Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu
Ahmet İbanoğlu - PMİK ve - 5. Bölge Sorumlusu
Bülent Gökçü - 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu
Aytekin Durmaz - 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı
Baki Tuncay Akkın - 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu
İsmail Köse - 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu
Aynur Aysun Akar - 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu
Recep Sürhat Müniroğlu - 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.