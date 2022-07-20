Derincespor’un Şampiyonları Amasya Yolcusu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kentimizi temsil edecek olan Derincespor Kulübü'nün şampiyon tekvandocuları Duru Emin Karak ve Muhammet Çakır’a başarılar diledi
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI
Amatör branşlarda ses getiren çalışmalar gerçekleştiren Derincespor Kulübü, kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen 10 bin 614 kişiye spor yapma imkanı sunarak, önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kocaeli Tekvando Şampiyonası’nda Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır’ın elde ettiği birinciliklerle resmi turnuvalarda ilk şampiyon sporcularını çıkarmayı başaran Derincespor Kulübü camiasında bu kez Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. 21 Temmuz Perşembe günü Amasya’da başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecek olan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda mücadele verecek olan Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır, yolculuk öncesi ilçedeki son antrenmanlarını yaptı.
BAŞKAN AYGÜN DAİMA YANLARINDA
Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Derincespor Başkan Yardımcısı Işıl Bozca ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi Yasin Kayı ile birlikte takip ederek, zorlu şampiyona öncesi sporculara başarılar diledi. Spora ve gençliğe desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Başkan Aygün, Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır’ın Kocaeli’de sergilediği başarıları, Türkiye Şampiyonası’nda da sürdüreceğine inandığını ifade etti. Şampiyonada kentimizi temsil edecek olan sporcularımız Muhammet Çakır 40 kg minik erkekler, Duru Emine Karak ise 57 kg minik bayanlar kategorilerinde mücadele verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.