Akça Koca Kültür Platformu Taraklı ve Göynük’e gitti

Akça Koca Kültür Platformu, Hasan Uzunhasanoğlu başkanlığında Sakarya’nın Taraklı ve Bolu’nun Göynük ilçelerinde incelemelerde bulundu. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Eczacı Selçuk Arslan, Özel Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Macil, İş insanı Mesut Uğur, Sema Yenilmez, eski Derince Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar, Endüstri Mühendisi Mustafa Toka, İnşaat Yüksek Mühendisi Coşkun Karakadılar, eski Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Eczacı Fatma Uğur, Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz, Hacer Patan, Gazeteci-Yazar Hakan Hacıibrahimoğlu, Emre İpekli, Sigorta Risk Yönetim Koordinatörü Necati Büyükkaya, Makine Mühendisi Ömer Öztürk, Metin Özler, Adnan Soylu, Y. Burak Alemdar, Zeki Hacıibrahimoğlu ve eşleri katıldı.

HANIMELİ KONAĞI DUALARLA AÇILDI

Taraklı’da Yunus Paşa Camii, 7 asırlık Çınar Ağacı, Tarihi Han ve Taraklı evleri gezildi. Platform üyesi Necati Pilavcı’nın sahibi olduğu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte PİLHAN Turizm& Otelcilik adı altında hizmet verecek olan Hanımeli Konağı dualarla açıldı. Açılışa, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve yakınları katıldı. Açılış kurdelesini Büyükkaya kesti. İstanbul'un fethinde manevi rolü olan Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri, Göynük merkezdeki Gazi Süleyman Paşa Cami ve Tarihi Göynük Zafer Kulesi ve çarşısı gezildi.