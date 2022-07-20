Uzm. Dr. Aynur İbrahimova Atakent Cihan Hastanesi’nde

Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü Özel Atakent Cihan Hastanesi, hekim kadrosunu genç ve dinamik hekimler ile genişletmeye devam ediyor. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu artırarak sürdürme misyonu ile hekim kadrosuna yeni dahil edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, hasta kabulü yapmaya başladı.
UZM. DR. AYNUR İBRAHİMOVA KİMDİR?
1990 yılında Azerbaycan’ın Bakü Kenti’nde doğan Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, Azerbaycan Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan İbrahimova, çalışma hayatına aynı üniversitede başladı. Temmuz ayı itibari ile Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde tam zamanlı olarak hasta kabulü yapmaya başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aynur İbrahimova, şu alanlarda tanı ve tedavi hizmeti sunacak:
Sağlıklı Çocuğun İzlemi
Yenidoğan Takibi
Büyüme Gelişmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Ek Gıdaya Geçiş
Obez veya Kilo Alamayan, Boy Kısalığı Olan Çocuğun Değerlendirilmesi
Aşılama
Alerji ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Çocuklarda Ateşli Hastalıklar
Kansızlık ve Vitamin Eksikliklerinin Değerlendirilmesi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.