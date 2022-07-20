Belediye yine kredi alamadı! Cumhur ittifakı 3 dakikada reddetti

Son üç meclistir gündemde olan hizmet aracı alınması ve kredi yetkisi verilmesi bir kez daha meclis gündemine geldi. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığını yaptığı mecliste 2 gündem maddesi görüşüldü. İzmit Belediyesi, ÇukurbağNikomedia Kazıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile protokol imzalamış ve kazıların sponsorluğunu üstlenmişti. Çalışmalar kapsamında, İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ise AKP ve MHP'li üyeler karşı çıkmıştı.

3 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 15.08’de başlayan meclis toplantısın 15.11’de sona erdi. Üç dakika süren mecliste araç alımı maddesi oy çokluğu ile reddedildi. İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi maddesi ise yine aynı şekilde AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. 5 dakika bile sürmeyen meclis toplantısı öncesi meclis üyeleri huzur hakkı adı altında ödeme alacak.