20 Tem 2022 - 15:25- Gündem G: 20 Tem 2022 - 15:28

Belediye yine kredi alamadı! Cumhur ittifakı 3 dakikada reddetti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet aracı alımı için kredi yetkisi ve Nikomedia Vakfı protokolü için imza yetkisi almak amacıyla bugün Belediye Meclisi'ni olağanüstü topladı. Üç dakika süren mecliste kredi talebi ve protokol talebi reddedildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Belediye yine kredi alamadı! Cumhur ittifakı 3 dakikada reddetti mask
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Son üç meclistir gündemde olan hizmet aracı alınması ve kredi yetkisi verilmesi bir kez daha meclis gündemine geldi. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığını yaptığı mecliste 2 gündem maddesi görüşüldü. İzmit Belediyesi, ÇukurbağNikomedia Kazıları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ile protokol imzalamış ve kazıların sponsorluğunu üstlenmişti. Çalışmalar kapsamında, İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ise AKP ve MHP'li üyeler karşı çıkmıştı.

3 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 15.08’de başlayan meclis toplantısın 15.11’de sona erdi. Üç dakika süren mecliste araç alımı maddesi oy çokluğu ile reddedildi. İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı ile iş birliği protokolü yapılabilmesi maddesi ise yine aynı şekilde AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. 5 dakika bile sürmeyen meclis toplantısı öncesi meclis üyeleri huzur hakkı adı altında ödeme alacak.

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20 Tem 2022 - 15:25 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Şaşkın - bu hain meclis üyelerini isim isim açıklayın, bilelim izmit hainlerini düşmanlarını selefi tohumlarını, bunlar arap milliyetçileri türk düşmanı feto telebeleri, başkanım sakın bunlarla mücadele etmekten vazgeçmeyin, hepsi günü gelince hesap verecek kaçacak yer arayacak hainler.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 20 Temmuz 15:33
02

Hasan - @Şaşkın 01 nolu yoruma cevabı: adamlık yapta kendi kimliginide açıkla kim kimden hesap sorar görürsün.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 20 Temmuz 15:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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