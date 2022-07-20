“Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek, Atatürk’e hakaret etmekten daha mı ağır?”

Ellibeş’in açıklaması şöyle: “Harun Bey’in ‘15 Temmuz Anması’na neden katılmadınız?’ sorusuna verdiği savunmadan, CHP’yi bugün temsil eden yöneticilerin nasıl bir anlayışa sahip olduğunu anlamış olduk.

1)- Öncelikle belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz Anma Programı, Kocaeli Valiliği tarafından organize edilmiş, bütün siyasi partilerin davetli olduğu, herkese açık bir programdı.

2)- Programın tamamını tekrar izlerlerse, hain Fetö terör örgütü dışında herhangi bir partiye söz edilmediği görülecektir. Harun Bey, Fetöcülere söylenen sözlerden alınganlık yapmadıysa sorun olmaması gerekirdi.

3)- Ama asıl mesele 15 Temmuz Anma Programı’na gelmeyenlerin, HDP Kongresi’ne gitmiş olmasıydı.

4)- Diyelim ki, CHP’nin bugün başında bulunan kişiye bu programda herhangi birşey söylenmiş olsun. Ya da O gece milletiyle beraber olmak yerine, televizyon başında kahve içerken yaşananları film izler gibi izlediği için eleştirilmiş olsun...

5)- Bu söylemler HDP’lilerin Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediklerinden, daha da ileri giderek ‘Mustafa Kemal’in akserleri değil, Mustafa Kemal’in itleri’ açıklamalarından, Mehmetçiğimiz hakkındaki ifadelerinden, Vatanımızı bölmeye yönelik eylemlerinden Sayın İl Başkanına daha mı ağır gelmiştir?

7)- Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek, Atatürk’e hakaret etmekten daha mı önemlidir?

8)- CHP’nin 13 seçim kaybetmiş ve bugün yeni bir yenilgi yaşamamak için her türlü yalana, iftiraya, terör örgütleriyle işbirliğine kucak açan Genel Başkanı, Milletiyle bir olup, vatanı kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten daha mutaber mi ki; HDP Kongresi değil de 15 Temmuz Anma Programı protesto edilmiştir?

9)- Bu bile sizlerin kuruluş ilkelerinizden, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ne kadar saptığınızın, CHP’nin Atatürk’ün partisi değil, Kılıçdaroğlu ve ekibinin partisi olduğunun göstergesidir.

Yaptığınız açıklama bir mazeret değil, bizim sözlerimizi teyit etmekten öteye gitmemiştir.”