“Hindistan’ın kabul etmediği gemiyi neden kabul ediyoruz”

Brezilya donanmasına ait hurda geminin sökülmek üzere Aliağa’ya getirilmesine tepki gösteren Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, “Brezilya'nın asbest ve diğer tehlikeli atık içeren gemisi Aliağa’da sökülecek. Bölgemiz gündemine İlk kez Mart 2017 tarihinde Ankara Maltepe’deki havagazı fabrikasının yıkımı ve çıkacak olan asbestin İZAYDAŞ tesislerinde bertaraf söz konusu idi. O zaman başta TMMOB bileşenleri olmak üzere yapılan itirazlar sonucu Ankara Havagazı Fabrikası yıkım işlemi mahkeme kararı ile durdurulmuştu. Burada öncelikli olarak asbestin ne olduğunu, neden burada ve ülkemizde sökülmesine karşı çıktığımızı anlatmak istiyorum. Asbest, ticari adıyla Amyant, jeolojik olarak lifsi kristal yapısına sahip silikat bir grup mineralin ortak adıdır” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIN İZNİ İLE TÜRKİYE 'YE GELİYOR”

Açıklamasını sürdüren Ağdacı, “Bu kadar tehlikeli olan bir maddeden bünyesinde 600 ton barındıran, bunun yanında onlarca ton başka tehlikeli maddeye havi NAe Sao Paulo adlı gemi çevreyi korumak ile görevli bakanlığın izni ile Türkiye 'ye geliyor. Geminin ikizi olan 'Clemenceau 'isimli gemide 760 ton asbestin tespit edilmesi Bakan Kurum’un savını boşa çıkarmaktadır. Bakanlığın kayıtlarına göre 5 yılda 714 gemi sökümünden bertaraf edildiği ileri sürülen 241ton asbestin 3 katından fazla bir miktar barındırmaktadır. Yine aynı bakanın ifadesi ile dünyada bu tür maddeleri bertaraf edebilen iki ülke vardır, Hindistan ve Türkiye. Bu durumda Hindistan'ın bile kabul etmediği bir gemi niçin ülkemize kabul edilmektedir?” dedi.