Acil kan aranıyor

Cuma günü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil A Rh (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Bankası’na giderek bağışta bulunmaları, burada verilecek ameliyat olacak SEVİM ÇEPNİ adına hazırlanacak barkotla hasta yakını ile irtibata geçmeleri isteniyor. Ayrıca ameliyatın yapılacağı hastaneye de gidilerek SEVİM ÇEPNİ için bağışta bulunulabilir.

İRTİBAT NUMARASI: Alev Çepni (0.5533857518)