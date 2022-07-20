Acil kan aranıyor

Cuma günü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak bir hasta için çok acil A Rh (-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Kızılay Kan Bankası’na giderek bağışta bulunmaları, burada verilecek ameliyat olacak SEVİM ÇEPNİ adına hazırlanacak barkotla hasta yakını ile irtibata geçmeleri isteniyor. Ayrıca ameliyatın yapılacağı hastaneye de gidilerek SEVİM ÇEPNİ için bağışta bulunulabilir.
İRTİBAT NUMARASI: Alev Çepni (0.5533857518)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.