TEGV 3 milyon öğrenciye ulaştı

TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde 3 milyonuncu çocuğun da katıldığı bir kutlama yapıldı. Kutlamaya TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV çalışanları, gönüllüler, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. Ayrıca TEGV’in diğer tüm etkinlik noktalarında da eş zamanlı olarak kutlamalar yapıldı. TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde düzenlenen törende konuşan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Bugüne kadar 3 milyon çocuğa yakın, 3 milyona yaklaştık gibi ifadeler kullanıyorduk. Ancak bundan sonra 3 milyon çocuk ifadesini netlikle kullanabiliyor olacağız. Bu bizim için gurur verici bir olay. Bunun tüm noktalarımızda eş zamanlı olarak aynı duygularla kutlanması gerektiğini düşündük ve şu anda biz burada bir aradayken, diğer noktalarımızda yaz okulları faaliyetleri içerisinde onlar da kutlama yapıyor” dedi.

90 BİN GÖNÜLLÜMÜZ OLDU

Tosyalı, “1995 yılında kurulduğumuzdan bu yana 27 yıl geçti. Bugüne kadar 90 bin gönüllümüz oldu. Pandemi döneminde etkinlik noktalarımız kapandı ama etkinliklerimiz çevrim içine taşındı. Şu anda yaz etkinliklerimiz devam ediyor. Yaklaşık 4 bin çocuğumuz yaz döneminde yüz yüze eğitimlere geliyorlar. 58 çocuğumuz burada, Kocaeli’nde eğitime geliyor. 400 çocuğumuz da çevrim içi etkinliklerine katılmaya devam ediyorlar. Sayılar çok etkileyici. Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olarak yaz aylarında da daha çok çocuğumuza ulaşma hedefimiz var. Ben bugün burada bulunmamıza sebep olan, 3 milyon çocuk kritik eşiğini geçmiş olmamızdan dolayı mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha nice milyonlarca çocuğumuza ulaşmak dileğiyle” dedi.

HEPİMİZ KOCA BİR ALKIŞI HAK ETTİK

Özel nedenlerden dolayı törene katılamadıklarını belirten Selma ve Mesut Kavurt, gönderdikleri mesajda şu ifadelere yer verdi:“Bugün özel nedenlerden dolayı bu anlamlı törene katılamayacağımızdan dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Değerli TEGV yöneticilerimizi, Kocaeli ilimizde 3 milyon öğrencimizi kutlama törenini yapmış olmalarından dolayı gönülden kutlar, çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, törene katılan tüm dostlarımıza, gönüllülerimize, öğretmenlerimize, basın mensuplarına teşekkür eder, çocuklarımıza yaşam boyu iyi şanslar dileriz. Kavurt Ailesi olarak, bu işe gönül verme amacımız, bugüne anlam veren 3 milyon çocuğumuzla buluşmak, geleceğe umutla bakmak ve çocuklarımızı yarına taşımak adına bize harika bir motivasyon oldu. Hepimiz koca bir alkışı hak ettik diye düşünüyoruz. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.”

TÜRKİYE GENELİNDE 24 İLDE EĞİTİM DESTEĞİ

Türkiye genelinde 24 ilde, kendisine ait 8 Eğitim Parkı, 29 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle çocuklara eğitim desteği vermeye devam eden TEGV, her geçen gün yeni projeler üretmeye, eğitim dostlarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde eğitim birimlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 1995 yılından bu yana eğitim programları ve projeleriyle ilköğretim çağındaki çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik becerilerini keşfetmelerine destek olan TEGV, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış, her bir öğrenme alanı özel olarak tasarlanmış etkinlik noktalarında, Ateşböceği Öğrenim Birimleriyle okul bahçelerinde, TEGV Dijital ile uzaktan eğitimle, Yeni Dünya projesiyle köy okullarında, donanımlı tabletler ve eğitim kitleriyle tarım alanlarında, TEGV Evde dergisi ve Algo Dijital kodlama oyunu ile her evde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullarında çocukların sınıflarında kısacası hayatın pek çok noktasında çocuklarla buluşmayı sürdürüyor.