Kocaeli'de 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre orman yangını riskini değerlendirdi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı kararları doğrultusunda ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı. Olumsuzluk yaşanmaması adına Kocaeli'de içerisinde orman işletmesi olan tüm ilçelerde 31 Ağustos'a kadar orman alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışı yasaklandı.