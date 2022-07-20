Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada binada oturan vatandaşlar da yangının dairelere sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü. Öte yandan, tadilat yapan çatı ustası olan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Darıca İstasyon Karakoluna götürüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan S.K. hakkında tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
20 Tem 2022 - 18:01- Asayiş Güncelleme: 20 Tem 2022 - 18:02
Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı
Darıca ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına sebebiyet veren işçi hakkında işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.