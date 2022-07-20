20 Tem 2022 - 18:01- Asayiş G: 20 Tem 2022 - 18:02

Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı

Darıca ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına sebebiyet veren işçi hakkında işlem başlatıldı.
Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı mask

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada binada oturan vatandaşlar da yangının dairelere sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü. Öte yandan, tadilat yapan çatı ustası olan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Darıca İstasyon Karakoluna götürüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan S.K. hakkında tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
# Darıca, ardından, polis, tarafından

20 Tem 2022 - 18:01 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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