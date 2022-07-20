Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada binada oturan vatandaşlar da yangının dairelere sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü. Öte yandan, tadilat yapan çatı ustası olan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Darıca İstasyon Karakoluna götürüldü. Şüpheli olarak ifadesi alınan S.K. hakkında tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.