Çaldığı araçla kaza yaptı! Gözaltına alınırken bozkurt işareti yaparak "Erdoğan" dedi

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 41 AAK 396 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.N. (16) isimi genç kıza çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada olay yerinde devriye gezen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazada yaralanan E.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOZKURT İŞARETİ YAPARAK "ERDOĞAN" DEDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın yaklaşık 200 metre mesafedeki Berk Sokak üzerinde park halindeyken çalındığı ve araç sahibinin ise kazadan 5 dakika önce 112'yi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli S.K. araçtan inince görüntü alan basın mensuplarına ülkücülerin sembolü olan bozkurt işareti yaparak "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.