20 Tem 2022 - 20:17- Asayiş G: 20 Tem 2022 - 20:33

Çaldığı araçla kaza yaptı! Gözaltına alınırken bozkurt işareti yaparak "Erdoğan" dedi

İzmit Karabaş Mahallesinde park halindeyken çaldığı hafif ticari araçla ters yöne girerek yayaya çarpan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.K. araçtan inince görüntü alan basın mensuplarına ülkücülerin sembolü olan bozkurt işareti yaparak "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 41 AAK 396 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.N. (16) isimi genç kıza çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada olay yerinde devriye gezen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazada yaralanan E.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOZKURT İŞARETİ YAPARAK "ERDOĞAN" DEDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın yaklaşık 200 metre mesafedeki Berk Sokak üzerinde park halindeyken çalındığı ve araç sahibinin ise kazadan 5 dakika önce 112'yi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli S.K. araçtan inince görüntü alan basın mensuplarına ülkücülerin sembolü olan bozkurt işareti yaparak "Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
# ardından, polis, sağlık

20 Tem 2022 - 20:17 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Izmit Çocuğu - Arkadaş suçlardan nasıl sıyrılacağını biliyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Temmuz 21:45
01

Burhan Gülkan - Hem hırsız hemde kurt işareti yapıp rte diyor ilginç !!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Temmuz 21:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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