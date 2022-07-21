İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde buluşacak 

Uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri, ferah ortamı ve güler yüzlü personelleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’nin menüsüne yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine ızgara köfteyi ekleyen Gülümse Kafe, şimdi de menüsüne kızarmış dondurmayı ekleyecek.
DIŞI SICAK İÇİ SOĞUK
Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi’nde hizmet veren Gülümse Kafe’de bugün saat 19:00’da Kızarmış Dondurma Tadım Etkinliği düzenlenecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılacağı etkinlikte, dışı sıcak içi soğuk servis edilen kızarmış dondurmaların tadına bakılacak. Başkan Hürriyet tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.