İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde buluşacak 

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Uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri, ferah ortamı ve güler yüzlü personelleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’nin menüsüne yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine ızgara köfteyi ekleyen Gülümse Kafe, şimdi de menüsüne kızarmış dondurmayı ekleyecek.

DIŞI SICAK İÇİ SOĞUK

Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi’nde hizmet veren Gülümse Kafe’de bugün saat 19:00’da Kızarmış Dondurma Tadım Etkinliği düzenlenecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılacağı etkinlikte, dışı sıcak içi soğuk servis edilen kızarmış dondurmaların tadına bakılacak. Başkan Hürriyet tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.