21 Tem 2022 - 09:34- Teknoloji G: 21 Tem 2022 - 09:37

Liseli gençlerin elektrikli 'Payidar'ı Teknofest'de

Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde düzenlenen Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları'na, Sakarya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri 7 ayda tamamladıkları elektrikli klasik görünümlü bir araçla katıldı. 300 kilo ağırlığındaki elektrikli araç tasarımıyla ilgi çekti.
Liseli gençlerin elektrikli 'Payidar'ı Teknofest'de mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya beslemeli), Hidromobil (Hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride yapılacak. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına 55 elektromobil, 9 hidromobil olmak üzere 64 takım katılıyor. Sakarya Bilim Sanat Merkezi öğrencileri ise bu yıl yarışlara 'Payidar' adını verdikleri klasik tasarımlı bir araçla katıldı. Lise öğrencilerinin yaptığı ‘Payidar’ görünümüyle ilgi çekti. 

İLK OTOMOBİLLERDEN ETKİLENDİLER 

7 ayda yaptıkları araçlarıyla ellerinden gelenin en iyisini pistte göstermeye çalışacaklarını söyleyen takım kaptanı Eren Avcı, "Otomobillerin ilk çıkışı elektrikli klasik tarzda otomobillerdi. Biz de atıfta bulunmak amacıyla şu anki elektrikli aracımızı tamamen klasik bir şekilde tamamladık. Dış kabuk sac, şasemiz çelikten yaptık. Ağırlığı 300 kilo. Fiber yapanlara göre 60-70 kilo fazlamız var. Alüminyum yapanlara karşı da 30-40 kilo fazlamız var. Bataryamız ve motora verdiğimiz güç kapsamında daha iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Ortalama 45-50 kilometreye ulaşıyor. Motorun içeriği ise 1.2 kilowat, doğrudan fırçasız elektrik motoru kullanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve takım olarak çok çalıştık. Elimizden geleninin en iyisini de pistte göstermeye çalışacağız.” dedi.  

‘BİZİM ARABAMIZ KLASİK OLDUĞU İÇİN ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR’ 

Pistte iddialı olacaklarını söyleyen araç pilotu Zeynep Yurtsever, "Bu araba için çok uğraştık. Umarız emeğimizin karşılığını alacağız. 2 aydır kullanıyorum. Normal otomobil gibi kullanımı. İddialıyız ve kayda değer bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Heyecanımız var ve tüm takımın emeği ve temsil eden kişi ben olduğum için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tasarımımıza güveniyoruz. Diğer tüm arabalar modern tasarımda ve bizim arabamız klasik olduğu için çok dikkat çekiyor." diye konuştu.  

# bir

21 Tem 2022 - 09:34 - Teknoloji

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.989.268 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derincespor’un kongresi bu akşam mask
Belediye Derincespor’un kongresi bu akşam
Vasiyet bile dijitalleşti mask
Vasiyet bile dijitalleşti
Yeni Nesil Jeneratör Sistemleriyle Etkili Çözümler Elde Edin mask
Yeni Nesil Jeneratör Sistemleriyle Etkili Çözümler Elde Edin
Web Hosting Seçiminde En Önemli Faktörler mask
Web Hosting Seçiminde En Önemli Faktörler
Brawl Stars İndir ve Oyna mask
Brawl Stars İndir ve Oyna
Sosyal Medya Ajansları kurumsal işletmeler tarafından popüler hale geldi! mask
Sosyal Medya Ajansları kurumsal işletmeler tarafından popüler hale geldi!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL