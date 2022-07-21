Altın fiyatları bir yılın dibini gördü

Altın fiyatları, doların yükselmesiyle bugün neredeyse bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Büyük merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele etmek için daha fazla faiz artıracağına yönelik beklentiler, değerli metalin cazibesini düşürüyor. Spot altın bugün ons başına 1689 dolara kadar geriledi. Gram altın da güne 958 TL seviyesinde başladı. Ons altındaki düşüşün bir kısmı kurdaki artışla telafi ediliyor. Dolar, 20 yılın en yüksek seviyesinin altında seyrederken diğer para birimlerine sahip alıcılar için dolarla fiyatlandırılan külçe daha pahalı hale geldi. Bloomberg'in verilerine göre spot altın fiyatı geçen yıl aynı dönemde 1806 dolar düzeyindeydi.