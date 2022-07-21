Vaka sayıları katlanarak artıyor!

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi coronaya yakalandı. Bir hafta içerisinde corona nedeniyle de 96 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 124 bin 732 olarak açıklandı.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye’de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 184 oldu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.