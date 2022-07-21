Tarhan: "Kamuda tasarruf rafa kaldırılmış"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamuda Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesini hatırlatarak Bakanlıklar tarafından kiralanan taşınmaz ve araçlara ayrılan bütçeleri değerlendirdi ve “Kamuda tasarruf tedbirleri rafa kaldırıldı. Bütçe sürekli açık verirken ve Ek Bütçe Kanununda dikkat çeken en önemli kalemlerin hizmet binası adı altında taşınmazlara ve makam araçlarına ayrılan kira bedelleri olduğunu görüyoruz.”dedi.

Tarhan, ek bütçede kiralara ayrılan ödenekle dikkat çeken başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergeleriyle kamuoyunun bu kiralamalara dair bilgilendirilmesini talep etti.

“EK BÜTÇEDE 5 BAKANLIĞIN KİRA ÖDEMELERİ İÇİN 254 MİLYON LİRALIK EK HARCAMA ÖDENEĞİ KONULDU”

Tahsin Tarhan Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğunun vurgulandığını ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacağının, kamulaştırılmayacağının, yeni kiralama yapılmayacağının ve yeni inşaata başlanmayacağının belirtildiğinin altını çizdi ve Ek Bütçe’de yer alan kira ödemelerine dair 5 Bakanlık için 254 milyon liralık ek harcama ödeneği konulduğunu söyledi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesini hatırlatan Tarhan “5018 sayılı Kanun hükmü çok açık.; "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır." Özetle bu düzenleme kamu kaynaklarını kullananlar hesap verme sorumluğunu taşır diyor. Ama vatandaş ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünürken, iktidar itibardan da yandaşlarına kaynak aktarmaktan da vazgeçmiyor. Bu kira ödemeleri geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanının “kamuda tasarruf edeceğiz” söylemlerinin de buna dair genelgenin de rafa kalktığını açıkça gösteriyor.”dedi.

Tarhan Genelgede taşıtlara dair de düzenleme olduğunu hatırlattı ve kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimlerinin ihtiyaç analizlerine dayandırılması gerektiğinin altını çizdi. Tarhan, Ek Bütçede taşıtlara ayrılan ödenek için de ihtiyaç analizlerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı ve soru önergesiyle bu analizleri de talep ettiklerini söyledi.

“VATANDAŞIN PARASINI HARCIYORSAN HESABINI DA VERECEKSİN”

Tarhan, “Ek Bütçede ana kira kalemleri Sağlık Bakanlığına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilmiş durumda. Devletin onca binası boş dururken yandaş bir müteahhitten kiralanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasına ödenen kiraların yıllardır kamuoyunda tartışıldığını biliyoruz. Öte yandan Şehir Hastanelerine verilen garanti ile kira ödemeleri de yine çok tartışılıyor. Bunlar buzdağının görünen kısmı peki ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi binalara, hangi taşıtlara bu kadar yüksek kiralar ödüyor. Vatandaşa hesap verme sorumluluklarını bu Bakanlıklara hatırlatıyoruz. Çarçur ettikleri kendi paraları değil vatandaşın alın teri ile kazandığı paradır.”dedi.